Lavrov: Odstúpenie USA od dohody s Iránom ohrozuje Blízky východ

Šéfovia diplomacií Ruska a Nemecka sa zhodli, že dohodu o jadrovom programe Teheránu je potrebné dodržiavať.

Moskva 10. mája (TASR) - Odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody s Iránom ohrozuje stabilitu na Blízkom východe. Uviedol to vo štvrtok v Moskve ruský minister zahraničných vecí Segrej Lavrov po stretnutí so svojím nemeckým rezortným partnerom Heikom Maasom.



Šéfovia diplomacií Ruska a Nemecka sa zhodli, že dohodu o jadrovom programe Teheránu je potrebné dodržiavať.



Maas po rokovaniach s Lavrovom povedal, že Nemecko, Francúzsko a Británia sa domnievajú, že v tejto situácii je veľmi dôležitý postoj Iránu, či bude dodržiavať záväzky, ktoré mu vyplývajú z dohody. S Lavrovom preto hovorili aj o tom, aký vplyv môže mať Kremeľ na konanie Iránu.



Lavrov ocenil návštevu svojho nemeckého kolegu a uviedol, že osobné rozhovory sú lepšie než "mikrofónová diplomacia".



Americký prezident Donald Trump v utorok 8. mája vyhlásil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie.



Francúzsko, Nemecko a Británia následne spoločne vyhlásili, že dohoda s Iránom "je dôležitá pre našu spoločnú bezpečnosť" a vyjadrili záujem ju naďalej dodržiavať.



K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.