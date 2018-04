S. Lavrov: Putin je ochotný stretnúť sa s Trumpom

Ruský minister v tejto v súvislosti pripomenul, že Trump telefonicky pozval Putina na rokovania do Bieleho domu a zároveň vyjadril ochotu podniknúť recipročnú návštevu Ruska.

Moskva 20. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je ochotný stretnúť sa so svojím americkým partnerom Donaldom Trumpom. Uviedol to v piatok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorého citovala agentúra DPA.



"Prezident Putin je na takéto stretnutie pripravený," povedal Lavrov v rozhovore, ktorý zverejnila ruská štátna agentúra RIA Novosti.



Ruský minister v tejto v súvislosti pripomenul, že Trump telefonicky pozval Putina na rokovania do Bieleho domu a zároveň vyjadril ochotu podniknúť recipročnú návštevu Ruska. Americký prezident tiež podľa Lavrova opakovane vyjadruje želanie mať dobré vzťahy a riešiť problémy vo vzťahoch s Ruskom.



"Takýto prístup je lepší, ako nemať dobré vzťahy. Len idiot by zmýšľal ináč," citovala Lavrovove slová agentúra DPA.



Donald Trump zatelefonoval Vladimirovi Putinovi 20. marca, aby mu zablahoželal k víťazstvu v prezidentských voľbách. Biely dom aj Kremeľ vtedy uviedli, že obaja vtedy diskutovali aj možnom osobnom stretnutí, píše server Hlasu Ameriky.



Trump a Putin sa stretli vlani v júli na summite skupiny G20 v nemeckom Hamburgu.



Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sú podľa agentúry DPA v súčasnosti obzvlášť napäté v súvislosti s diplomatickou roztržkou vyvolanou otrávením bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa. Vzájomné spory sa vyostrili aj v dôsledku údajného chemického útoku v sýrskom meste Dúmá a následných odvetných vzdušných úderov Spojených štátov a ich spojencov na ciele v Sýrii.