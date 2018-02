S. Lavrov: USA sa snažia rozdeliť Sýriu a zostať tam navždy

Šéf ruskej diplomacie skoršie poznamenal, že USA upustili od uistenia, že jediným zámerom ich prítomnosti v Sýrii je porážka teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Moskva 17. februára (TASR) - Spojené štáty sa snažia izolovať a "odkrojiť si" veľkú časť územia Sýrie. V rozhovore pre spravodajskú stanicu Euronews to v piatok povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



"Zdá sa, že USA sa usilujú izolovať rozsiahlu časť sýrskeho územia od zvyšku krajiny, čím porušujú suverenitu a územnú celistvosť Sýrie. Americké operatívne skupiny a iné jednotky sú v Sýrii ilegálne - bez pozvania zo strany vlády v Damasku alebo mandátu Bezpečnostnej rady OSN," vyhlásil Lavrov.



"Washington má evidentne určitú stratégiu, ktorá podľa mňa sleduje, aby sa vojenská prítomnosť v Sýrii udržala navždy. To isté sa snažia dosiahnuť aj v Iraku a Afganistane, napriek všetkým predošlým sľubom," dodal.



Šéf ruskej diplomacie skoršie poznamenal, že USA upustili od uistenia, že jediným zámerom ich prítomnosti v Sýrii je porážka teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



"Teraz hovoria, že táto prítomnosť bude pokračovať, kým nebudú presvedčení, že v Sýrii sa začal proces politickej stabilizácie, ktorý povedie k zmene režimu (prezidenta Bašára Asada)," povedal Lavrov.



Denník Washington Post už koncom novembra napísal, že sily lojálne Asadovi a jeho ruskí a iránski spojenci čistia od IS posledné mestá v krajine. Porážka IS je tak bezprostredná.



Tým sa zároveň blíži ku koncu aj ospravedlňovanie americkej vojenskej prítomnosti v krajine. Avšak náhle stiahnutie USA zo Sýrie by viedlo k tomu, že Asad úplne ovládne krajinu a bude mať zaručené politické prežitie.



Aby sa tak nestalo, americkí predstavitelia tvrdia, že plánujú udržiavať prítomnosť amerických vojakov na severe Sýrie, kde USA vycvičili a pomáhali Sýrskym demokratickým silám (SDF) pod vedením Kurdov v boji proti IS a kde chcú vytvoriť novú miestnu vládu, a to bez ohľadu na tú Asadovu.