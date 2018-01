Lavrov: Spojené štáty zriaďujú v Sýrii alternatívne vládne orgány

Hovorca operácie Inherent Resolve (Bytostné odhodlanie) Thomas Veale 14. januára pre TASS potvrdil, že USA cvičia sýrske pohraničné bezpečnostné sily. Celkovo by malo ísť o zhruba 30.000 ľudí.

New York 20. januára (TASR) - Spojené štáty zriaďujú vo veľkých častiach Sýrie alternatívne vládne orgány, čo je v rozpore s ich vlastnými záväzkami, uviedol v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Šéf ruskej diplomacie na tlačovej konferencii v sídle OSN v New Yorku povedal, že Američania najprv oznámili vytvorenie pohraničných bezpečnostných síl v Sýrii, ale teraz tvrdia, že "boli zle pochopení, pretože nemali v pláne vytvorenie takýchto síl".



"Skutočnosť je však taká, že USA skutočne zriaďujú alternatívne vládne orgány vo veľkých častiach Sýrie, čo je v rozpore s ich záväzkami týkajúcimi sa územnej celistvosti Sýrie, ktoré opätovne potvrdili, najmä na zasadnutiach Bezpečnostnej rady OSN. Máme z toho obavy," dodal Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



Hovorca operácie Inherent Resolve (Bytostné odhodlanie) Thomas Veale 14. januára pre TASS potvrdil, že USA cvičia sýrske pohraničné bezpečnostné sily. Celkovo by malo ísť o zhruba 30.000 ľudí.



Hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin povedal, že Američania poskytujú výcvik kurdským bojovníkom, aby strážili turecko-sýrsku hranicu, čo je pre Ankaru neprijateľné.



Americké ministerstvo obrany neskôr uviedlo, že tieto sily nemožno označovať za armádu. Šéf americkej diplomacie Rex Tillerson k tomu dodal, že "celá situácia bola nesprávne vyložená, nesprávne opísaná". "Vôbec nevytvárame pohraničné bezpečnostné sily," zdôraznil Tillerson.