Lavrov: Spojeným štátom sa nepodarí z Ruska spraviť svojho vazala

Šéf ruskej diplomacie uviedol, že Západ sa obáva straty vplyvu a zúfalo sa preto snaží zachovať si svoju hegemóniu tým, že brzdí objektívny proces formovania nového polycentrického svetového poriadku.

Moskva 8. februára (TASR) - Úsilie Spojených štátov izolovať Rusko a spraviť z neho svojho vazala je odsúdené na neúspech, povedal vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na schôdzi pri príležitosti Dňa diplomatov.



"Protiruská kampaň Washingtonu, ktorá je už takmer zdomácneným výrazom, dosiahla bezprecedentné rozmery. Cieľom Američanov je opäť raz skúsiť zmeniť Rusko na krajinu pod ich kontrolou. Takéto pokusy sú však odsúdené na neúspech. Izolovať Rusko, spraviť z neho obeť vlastných zásad a riešiť svoje problémy na náš úkor nebude fungovať," tvrdí Lavrov.



Šéf ruskej diplomacie ďalej uviedol, že Západ sa obáva straty svojho vplyvu a zúfalo sa preto snaží zachovať si svoju hegemóniu tým, že brzdí objektívny proces formovania nového polycentrického svetového poriadku a potláča rozvoj nových svetových mocenských centier vrátane Ruska.



Lavrov podľa agentúry TASS zdôraznil, že Rusko vo svojich dejinách opakovane čelilo vonkajším výzvam, ktoré "úspešne prekonalo aktívnou činnosťou svojich diplomatických služieb". "A takto to aj zostane," prisľúbil.



Téma vzťahov Ruska a USA bola i jednou z hlavných tém tlačovej konferencie Lavrova o hodnotení výsledkov ruskej diplomacie za rok 2017, ktorá sa konala v polovici januára v Moskve.



Podľa ministra Spojené štáty a "historický" Západ strácajú svoje dominantné postavenie, ktorému "sa tešili najmenej päť storočí". Uviedol, že vo svete sa objavili nové centrá ekonomickej a finančnej sily a politického vplyvu. Vysvetlil, že v danej situácii treba medzinárodný systém prispôsobiť, aby sa tieto centrá mohli zapojiť do dialógu na báze rovnoprávnosti.



Spojené štáty sa však podľa Lavrova utiekajú k metódam, ktoré sú nelegitímne. V tejto súvislosti vyjadril poľutovanie, že USA a ich spojenci sa v zahraničnej politike naďalej "riadia výlučne jazykom ultimát a nechcú akceptovať realitu vznikajúceho multilaterálneho sveta". Lavrov dodal, že najväčšiu "zásluhu" na súčasnom stave vzťahov USA a Ruska má americké vedenie, a to "démonizovaním Ruska". Uviedol, že Moskva "nemôže neodpovedať na nepriateľské kroky" Spojených štátov.