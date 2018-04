Lavrov požaduje predloženie dôkazov o chemickom útoku v Sýrii

Na zhromaždení Rady pre zahraničnú a obrannú politiku označil Západom predkladané dôkazy použitia chemických zbraní za "absurdné a smiešne" pre expertov.

Moskva 14. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov spochybnil v sobotu závery Francúzska o tom, že Paríž disponuje dôkazmi o použití chemických zbraní sýrskymi vládnymi silami.



Šéf ruskej diplomacie, ktorého cituje spravodajská stanica BBC, na brífingu v Moskve tiež spochybnil prístup francúzskych úradov k informáciám vzťahujúcim sa na údajný chemický útok.



"Francúzsko vyhlásilo, že čo sa týka chemického útoku v meste Dúmá, fakty sú nevyvrátiteľné, ale nemôže ich s nami zdieľať," povedal Lavrov s tým, že ak by sa v Sýrii dokázala existencia zásob chemických zbraní, "Rusko by ako prvé požadovalo, aby sa zamedzilo takémuto chemickému útoku".



Úder prišiel tesne predtým, ako mali do mesta Dúmá prísť inšpektori za účelom vyšetrovania, povedal Lavrov, odkazujúc na Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Dodal, že vyšetrovatelia vyjadrili ochotu vykonať príslušné testy.



Francúzsko v sobotu zverejnilo odtajnenú správu svojich spravodajských služieb, v ktorej sa vysvetľuje, akým spôsobom Paríž dospel k záveru, že došlo k inkriminovanému chemickému útoku.



Lavrov na zhromaždení Rady pre zahraničnú a obrannú politiku označil Západom predkladané dôkazy použitia chemických zbraní za "absurdné a smiešne" pre expertov. Podľa neho tak chce Západ iba ospravedlniť svoju sobotňajšiu vojenskú operáciu na vybrané ciele v Sýrii. Lavrov zároveň označil nočný úder za ilegálny.



Ruský rezort obrany uviedol, že operáciu proti sýrskym vojenským a civilným infraštruktúram vykonali americké lietadlá a lode v spolupráci s britskými a francúzskymi vzdušnými silami medzi 02:42 a 04:10 h SELČ, pričom sýrske vládne sily zostrelili 71 z celkovo 103 vypálených striel.



Viacero mimovládnych organizácii vrátane Bielych prílb ohlásilo 7. apríla použitie chemických zbraní v meste Dúmá ležiacom vo východnej Ghúte. Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry TASS tieto správy označilo za falošné a upozornilo, že Biele prilby sú známe rozširovaním mediálnych klamstiev.



Experti z OPCW mali začať v sobotu vyšetrovanie na mieste údajného chemického útoku.