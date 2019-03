Rusko odsúdilo zásahy USA voči Venezuele, vraj sú protiprávne

Ruský minister zahraničných vecí už v piatok skritizoval Spojené štáty za ich cynickú kampaň s cieľom zvrhnúť legitímnu venezuelskú vládu.

Moskva 2. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odsúdil v sobotu prístup Spojených štátov k Venezuele, ktorý opísal výrazmi ako "flagrantné zasahovanie" a "zničujúci vplyv". Podľa tlačovej agentúry AFP sa tak vyjadril v telefonickom rozhovore so svojím americkým náprotivkom Mikeom Pompeom, o ktorého obsahu informovala Moskva.



"Provokácia a zničujúci vplyv zvonka, pod pokryteckou zámienkou humanitárnej pomoci, nemajú nič spoločné s demokratickým procesom," citoval ruský rezort diplomacie slová Lavrova. Ten v telefonáte s Pompeom odsúdil taktiež "americké hrozby voči legitímnej vláde" Venezuely, pričom obvinil Washington z "flagrantného zasahovania do vnútorných záležitostí zvrchovaného štátu a nehanebného porušovania medzinárodného práva".



Lavrov napriek tomu dodal, že Rusko je pripravené viesť so Spojenými štátmi bilaterálne rokovania o Venezuele, avšak zdôraznil, že "iba samotní Venezuelčania majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti".



Ruský minister zahraničných vecí už v piatok skritizoval Spojené štáty za ich "cynickú kampaň s cieľom zvrhnúť legitímnu venezuelskú vládu", pričom tiež vyhlásil, že Moskva bude aj naďalej podporovať venezuelskú vládu prezidenta Nicolása Madura. Zatiaľ čo Moskva prisľúbila poskytnutie ďalšej pomoci Venezuelčanom zasiahnutým krízou prostredníctvom Madurovej vlády, Washington uvalil sankcie na predstaviteľov venezuelských bezpečnostných síl, ktorým pripisuje blokovanie prísunu pomoci pochádzajúcej zo Spojených štátov.



Spojené štáty majú vedúcu úlohu v diplomatickej kampani na podporu vodcu venezuelskej opozície a predsedu parlamentu Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil v januári za dočasného prezidenta, čo následne uznalo približne 50 krajín sveta.



Podľa vyhlásenia Moskvy boli témami sobotňajšieho telefonátu Lavrova s Pompeom aj situácia v Sýrii, Afganistane a na Kórejskom polostrove.