Lavrov: Ankara môže jej bezpečnostné záujmy riešiť v dialógu so Sýriou

Moskva 20. februára (TASR) - Ak chce Turecko vyriešiť otázku kurdských územných nárokov, malo by spolupracovať so sýrskou vládou. Rusko je presvedčené, že bezpečnostné záujmy Turecka môžu byť realizované prostredníctvom dialógu s Damaskom. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova o tom informovala agentúra TASS.



"Sme jednoznačne za to, aby sa akékoľvek problémy v Sýrii, alebo kdekoľvek inde, riešili s ohľadom na územnú celistvosť daného štátu, v tomto prípade Sýrie," uviedol Lavrov, pričom pripustil, že Rusko uznáva aj turecké obavy vzhľadom na situáciu v Sýrii, aj oprávnené záujmy Kurdov.



"Som presvedčený, že oprávnené bezpečnostné záujmy Turecka môžu byť realizované a uspokojené prostredníctvom priameho dialógu so sýrskou vládou," vyhlásil podľa TASS Lavrov.



Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie 20. januára. Ankara nazvala operáciu Olivová ratolesť a otvorila ňou nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.



Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.