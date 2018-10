Lavrov berie zmeny v ukrajinskej pravoslávnej cirkvi ako provokáciu

Štvrtkovým rozhodnutím konštantínopolského patriarchátu bola zrušená 300-ročná podriadenosť kyjevských prelátov Moskve a bola sňatá kliatba, ktorú moskovský patriarchát uvalil na ukrajinskú cirkev.

Moskva 12. októbra (TASR) - Kroky konštantínopolského patriarchu Bartolomeja vo veci udelenia autokefálneho štatútu pravoslávnej cirkvi na Ukrajine označil v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov za "provokáciu (...) priamo a verejne podporovanú Spojenými štátmi". Informovala o tom v piatok agentúra Interfax.



Lavrov dodal, že "táto provokácia bola vymyslená s cieľom využiť dve nekánonické cirkvi na Ukrajine (Ukrajinskú pravoslávnu cirkev kyjevského patriarchátu a Ukrajinskú autokefálnu cirkev)", ktoré "neboli nikdy uznané žiadnou pravoslávnou cirkvou, ale ktoré - v záujme tejto provokácie - patriarcha Bartolomej vyhlásil za kánonické a zrušil kliatbu uvalenú na dvoch hierarchov pôsobiacich na čele týchto cirkví".



Šéf ruskej diplomacie súčasne pripomenul, že zasahovanie do života cirkvi je zákonom zakázané rovnako v Rusku i na Ukrajine, ako "aj - dúfam - v každom inom štáte".



Poukázal však na to, že rozhodnutie patriarchu Bartolomeja otvorene uvítal osobitný splnomocnenec USA pre cirkevné záležitosti, podobne ako aj Kurt Volker, ktorého USA delegovali na mierové rokovania vychádzajúce z minských protokolov. "Nám vyčítajú, že údajne zasahujeme do cudzích vecí, ale oni sa správajú akoby (ich vyhlásenia) boli normálne," reagoval Lavrov.



Štvrtkovým rozhodnutím konštantínopolského patriarchátu pravoslávnej cirkvi, ktoré zverejnili počas všepravoslávneho snemu v Istanbule, bola zrušená 300-ročná podriadenosť kyjevských prelátov voči Moskve a bola tiež sňatá kliatba, ktorú moskovský patriarchát uvalil na ukrajinskú cirkev a jej predstaviteľov.



Okrem toho konštantínopolský patriarchát fakticky obnovil svoje práva na Ukrajinu, keď zrušil právo moskovského patriarchátu vymenúvať kyjevského metropolitu platné od roku 1686. Kyjevského metropolitu bude voliť zbor biskupov.



Ukrajinskí cirkevní predstavitelia chápu toto rozhodnutie ako krok k nezávislosti od Moskvy, ktorým sa má zavŕšiť zlúčenie troch pravoslávnych cirkví pôsobiacich doteraz na Ukrajine.



Toto zlúčenie by sa malo uskutočniť v dohľadnom čase, čím sa zavŕši proces získania autonómneho štatútu pre ukrajinskú pravoslávnu cirkev.



Tento krok patriarchu Bartolomeja vyvolal hnev moskovského patriarchátu, ktorý kvôli nemu stratí vplyv na tisíce farností, ak sa rozhodnú oddeliť a pripojiť sa k novej nezávislej cirkvi. Ruská cirkev okrem toho pohrozila aj prerušením stykov a väzieb s Konštantínopolom.



Pravoslávna cirkev moskovského patriarchátu má na Ukrajine značný vplyv, o ktorý s ňou kyjevský patriarchát zápasí. Zaujíma pritom voči Moskve kritické stanoviská.



Kremeľ zdieľa znepokojenie moskovského patriarchátu: v piatok deklaroval, že bude chrániť záujmy pravoslávnych veriacich "pred akoukoľvek nelegálnou aktivitou po historickom odtrhnutí Ukrajiny od ruskej pravoslávnej cirkvi. Kremeľ však túto ochranu bude uskutočňovať výlučne "politickými a diplomatickými" prostriedkami.



Hovorkyňa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí na Twitteri poznamenala, že to nie je prvýkrát, keď sa Rusko snaží "ochranou ruskojazyčného obyvateľstva" ospravedlňovať svoju agresiu proti Ukrajine.



Oznámenie o uznaní kyjevského patriarchátu bude ďalším klinom do vzťahov medzi Kyjevom a Moskvou. Ich vzťahy sa výrazne zhoršili v roku 2014, keď v Kyjeve vypukli veľké protesty proti posilňovaniu kurzu na Rusko. Tieto protesty vyústili do zosadenia proruskej vlády a úteku vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča.



Nasledovalo Západom neuznané referendum o opätovnom pripojení Krymského polostrova k Rusku, ktoré viedlo k vyhláseniu tohto územia za ďalší subjekt Ruskej federácie. Tento krok posilnil proruské tendencie na východe Ukrajiny, kde sa vytvorili dve samozvané ľudové republiky - Donecká a Luhanská. Vojenský a politický konflikt medzi týmito neuznanými subjektmi a Kyjevom trvá doteraz.