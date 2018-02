Lavrov upozornil na riziká protiizraelského i protiiránskeho postoja

Ruský minister zahraničných vecí Lavrov varoval, že oba extrémy - protiizraelský i protiiránsky postoj - by mohli viesť k vyostreniu situácie na Blízkom východe, ktorá je aj bez toho veľmi žalostná.

Moskva 19. februára (TASR) - Rusko považuje výzvy na zničenie Izraela za neprijateľné, vyhlásil v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v prejave na konferencii Valdajského medzinárodného diskusného klubu, venovanej tento rok Blízkemu východu.



Podľa Lavrova sú vyhlásenia o "vymazaní Izraela z mapy sveta" zo strany tých-ktorých štátov "úplne nesprávnou" taktikou, ak chcú presadiť svoje vlastné ciele.



Ruský minister podľa agentúry RIA Novosti dodal, že Rusko je aj proti tomu, aby sa do akéhokoľvek problému Blízkeho východu zaťahovala aj úloha bojovať proti Iránu.



Dodal, že tento prístup badať v Sýrii a Jemene a v poslednom čase aj v palestínsko-izraelskom konflikte, a to vrátane rozhodnutia USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Lavrov varoval, že oba extrémy - protiizraelský i protiiránsky postoj - by mohli viesť k vyostreniu situácie na Blízkom východe, ktorá je "aj bez toho veľmi, veľmi žalostná".



K najnovšiemu vývoju v Sýrii sa vo svojom príspevku na konferencii vyjadril aj iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorý najnovšie zasiahnutie Spojených štátov v tomto konflikte označil za "novú vlnu okupácie".



Podľa agentúry TASS mal Zaríf na mysli nálety koalície vedenej Spojenými štátmi na pozície sýrskych provládnych síl zo 7. februára. Podľa Zarífa USA a ich spojenci touto operáciou preukázali "nejaké krátkodobé záujmy, želanie zmocniť sa územia".



Zaríf v súvislosti s operáciou Spojených štátov a ich spojencov v Sýrii poukázal na znepokojenie krajín regiónu a zdôraznil nutnosť konať v súlade so zákonmi a v súčinnosti so sýrskou vládou a s jej pomocou. Podčiarkol, že obsadzovanie cudzích území "nepomôže pri riešení problémov" Sýrie a regiónu.