Lavrov: Rusko odmieta obvinenia zo zásahov do záležitostí iných štátov

New York 28. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku odsúdil "nepodložené obvinenia" zo zasahovania Ruska do vnútorných záležitostí iných štátov a kritizoval aj americkú politiku v Iráne, Sýrii a Venezuele. Informovala o tom agentúra AP.



Lavrov využil svoj prejav vo Valnom zhromaždení na energickú obhajobu multilaterálnych organizácií, ako je OSN, a varoval pred jednostrannými krokmi Spojených štátov a iných krajín.



Ruský minister tiež obvinil nemenované sily z "úsilia sabotovať demokraticky zvolené vlády", čím podľa AP zjavne narážal na Spojené štáty a podporu, ktorú EÚ poskytuje štátom susediacim s Ruskom a sýrskej opozícii.



Moskva dlhodobo odmieta obvinenia zo zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, útoku na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v anglickom Salisbury v marci tohto roku či iných akcií v zahraničí.