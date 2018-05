Lavrov v Pchjongjangu: Rusko bude pripravené podporiť dohody s KĽDR

Pokiaľ ide o riešenie otázky jadrových zbraní na Kórejskom polostrove, podľa Lavrova nemôže byť úplné, kým sa nezrušia sankcie voči Severnej Kórei.

Pchjongjang 31. mája (TASR) - Moskva bude pripravená podporiť dohody so Severnou Kóreou, ktoré budú zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán. Po rokovaniach v Pchjongjangu so severokórejským ministrom zahraničných vecí Ri Jong-hoom to uviedol vo štvrtok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.



"Keď takéto dohody budú podliehať určitému zváženiu medzinárodného spoločenstva, možnože bude potrebné, aby Bezpečnostná rada OSN podporila určité iniciatívy, samozrejme, budeme pripravení podporiť také konkrétne dohody, ktoré budú zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán vrátane KĽDR," povedal Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



"Pokiaľ ide o sankcie, je úplne jasné, že od začiatku diskusie o riešení jadrového problému na Kórejskom polostrove sa domnievame, že nemôže byť úplné až do zrušenia sankcií. Ale ako ďalej pokročiť, to je už na umení vyjednávačov. Ale na jednom zasadnutí sa to nedá urobiť. Na jednom zasadnutí nemôžete zabezpečiť denuklearizáciu, takže, samozrejme, musia existovať určité etapy a v každej z týchto etáp musí existovať protichodný pohyb," dodal Lavrov.