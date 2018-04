Lavrov: V práci skupiny G7 sú očividné rusofóbne konotácie

Rusko bolo hlavnou témou dvojdňovej schôdze ministrov zahraničných vecí členských štátov G7.

Moskva 24. apríla (TASR) - Rusofóbne konotácie v práci skupiny G7 sú očividné, avšak Moskva je pripravená trpezlivo brániť svoj postoj. Vyhlásil to v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, komentujúc výsledok stretnutia šéfov diplomacie členských štátov G7, informuje agentúra TASS.



"Pokiaľ ide o výsledky stretnutia ministrov zahraničných vecí, sú tu očividné rusofóbne konotácie. Budeme trpezlivo obraňovať náš postoj, počkáme, kým si naši partneri uvedomia, že takáto politika nevedie nikam," povedal Lavrov.



Zároveň poznamenal, že hlavné otázky, ktoré sú dôležité pre medzinárodné spoločenstvo, sú rokované v iných formátoch. "Politické a vojenské záležitosti sa riešia v Bezpečnostnej rade OSN, všeobecné v rámci OSN, a ekonomické - samozrejme - nemôžu byť riešené mimo rámca skupiny G20," zakončil Lavrov.



Rusko bolo hlavnou témou dvojdňovej schôdze ministrov zahraničných vecí členských štátov G7 - Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Spojených štátov a Talianska -, ako aj šéfky diplomacie Európskej únie Federiky Mogheriniovej v kanadskom Toronte.



Podľa uznesenia G7 môžu tieto krajiny a zoskupenia uvaliť na Ruskú federáciu nové sankcie v súvislosti so situáciou v ukrajinskom Donbase. G7 zároveň obvinila Moskvu z destabilizovania situácie vo svete, uvádza TASS.



Stretnutie ministrov zahraničných vecí G7 sa konalo 22.-23. apríla. Schôdza bezpečnostných ministrov tejto skupiny sa uskutočňuje 23.-24. apríla. Kanada má predsedníctvo v tomto zoskupení od 1. januára do 31. decembra 2018.