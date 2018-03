Rusko zvolalo veľvyslancov, objasní im postoj v kauze Skripaľ

Bývalého plukovníka Skripaľa, ktorý pracoval pre britské tajné služby, a jeho dcéru našli 4. marca s príznakmi otravy na lavičke pred nákupným centrom v anglickom meste Salisbury.

Tokio 21. marca (TASR) - Moskva 21. marca (TASR) - Všetci veľvyslanci akreditovaní v Rusku dostali na stredu pozvanie na ministerstvo zahraničných vecí, kde im vysvetlia pozíciu Ruska v prípade otravy bývalého plukovníka GRU Sergeja Skripaľa.



Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy, podľa ktorej nie je známe, či sa na schôdzke zúčastní aj britský veľvyslanec Laurie Bristow.



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v stredu počas návštevy v Japonsku vyhlásil, že spojenci Londýna chápu, že obvinenia na adresu Ruska v kauze Skripaľ sú nepodložené. Dodal, že Británia "sa vedome vydala smerom vedúcim k oslabeniu bilaterálnych vzťahov s Ruskom".



Bývalého plukovníka Skripaľa, ktorý pracoval pre britské tajné služby, a jeho dcéru našli 4. marca s príznakmi otravy na lavičke pred nákupným centrom v anglickom meste Salisbury.



Britská strana tvrdí, že do prípadu je zapletené Rusko, ktoré to však kategoricky odmieta. Podľa britských zdrojov pri útoku mala byť použitá nervovoparalytická látka A234 zo skupiny novičok.



Kauza Skripaľ výrazne skomplikovala vzťahy medzi oboma krajinami. Británia pristúpila k vyhosteniu 23 ruských diplomatov, ktorí sa do vlasti vrátili v utorok. Podľa informácií agentúry TASS by mali v Rusku pracovať na ministerstvách zahraničných vecí a obrany.



V odvetnom kroku ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu označilo 23 britských diplomatov za nežiaduce osoby s tým, že v priebehu týždňa ich čaká vyhostenie. Súčasťou odvety Moskvy je aj zatvorenie britského konzulátu v Petrohrade a zastavenie činnosti Britskej rady v Rusku.