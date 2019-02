Lavrov: Rusko dúfa v úspech summitu USA-KĽDR

Trump s Kimom sa majú po druhý raz stretnúť 27. a 28. februára vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj.

Soul 25. februára (TASR) - Moskva si podľa pondelkového vyhlásenia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova želá úspech plánovaného summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, pričom obe krajiny sa na Kremeľ údajne obracajú so žiadosťami o konzultácie. Informovala o tom agentúra Interfax.



"Veríme v úspech (summitu) a snažíme sa mu napomáhať. Nebudem z toho robiť tajomstvo - predstavitelia Spojených štátov, zodpovední za prípravu summitu, sa s nami radia. Sme taktiež v neustálom kontakte s našimi severokórejskými priateľmi. Keďže si úprimne želáme pomôcť, aktívne radíme obom krajinám ohľadom krokov, ktoré by mohli viesť k želaným výsledkom," vyhlásil šéf ruskej diplomacie a dodal, že "konečná podoba dohody" by mala byť konzultovaná aj s Južnou Kóreou, Čínou, Ruskom a Japonskom.



Trump s Kimom sa majú po druhý raz stretnúť 27. a 28. februára vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj. Dvojica sa stretla už vlani v júni na historickom summite v Singapure, kde uzavrela dohodu o denuklearizácii Kórejského polostrova; k hmatateľnému pokroku v tomto smere však nedošlo.



Trump v utorok povedal, že si želá, aby sa Severná Kórea v konečnom dôsledku vzdala svojho programu vývoja jadrových zbraní. Zároveň však dodal, že s denuklearizáciou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) sa netreba ponáhľať, keďže vzťahy medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú dobré. Uviedol tiež, že summit v Hanoji bude "veľmi vzrušujúci", no zatiaľ nespresnil, s akými očakávaniami naň pôjde.