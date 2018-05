Le Drian: Jadrová dohoda s Iránom napriek odstúpeniu USA existuje

Le Drian vyhlásil, že Francúzsko - ako aj iné krajiny - si je vedomé toho, že existujú aj iné bezpečnostné otázky, než je jadrová kapacita Iránu, konkrétne jeho program vývoja balistických striel.

Paríž 9. mája (TASR) - Jadrová dohoda s Iránom z roku 2015 "nie je mŕtva", hoci sa USA rozhodli od nej odstúpiť, vyhlásil v stredu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Dodal, že francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte v priebehu dneška bude hovoriť so svojím iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním. "Dohoda nie je mŕtva. Američania od nej odstúpili, ale dohoda stále existuje," povedal Le Drian. Cituje ho agentúra Reuters.



Jeho názor zdieľa i francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorý uviedol, že rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od tejto dohody bolo chybou a USA by sa nemali považovať za "ekonomického policajta".







Le Drian ďalej vyhlásil, že Francúzsko - ako aj iné krajiny - si je vedomé toho, že existujú aj iné bezpečnostné otázky, než je jadrová kapacita Iránu, konkrétne jeho program vývoja balistických striel. Tieto otázky by sa však podľa neho mali riešiť bez toho, aby došlo k vypovedaniu prelomovej jadrovej dohody.



Le Drian dodal, že na budúci týždeň sa bude konať stretnutie iránskych a európskych predstaviteľov z Francúzska, Británie a Nemecka. Spresnil, že na tejto schôdzke sa zúčastnia aj predstavitelia ropného gigantu Total a ďalších spoločností, ktoré majú v danom regióne veľké ekonomické investície.



"Áno, je tu reálne riziko konfrontácie. Dúfam, že nepôjde o prekážku v mierovom procese," povedal Le Drian pre rozhlasovú stanicu RTL ohľadom Trumpovho rozhodnutia odstúpiť od dohody.