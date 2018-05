Le Drian: Paríž je za dialóg s Ruskom v záujme riešenia problémov

Rusko a Francúzsko sa podľa Le Driana nezhodujú v názoroch na Ukrajinu, metódy zastrašovania a zasahovania Ruskom, na chemické zbrane či Sýriu.

Paríž 23. mája (TASR) - Francúzska vláda má s Ruskom "veľa nezhôd", ale na rozdiel od britského kabinetu neplánuje bojkotovať majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa začnú 14. júna v Rusku.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter to vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. Rozhovor sa uskutočnil v predvečer stretnutia prezidentov oboch krajín, Emmanuela Macrona a Vladimira Putina, v Petrohrade.



Rusko a Francúzsko sa podľa Le Driana nezhodujú v názoroch na Ukrajinu, metódy "zastrašovania a zasahovania" Ruskom, na chemické zbrane či Sýriu. Le Drian však vyhlásil, že "s Ruskom treba viesť úprimný dialóg", ale trvať v ňom na svojich požiadavkách.



Pokiaľ ide o Sýriu, Le Drian uviedol, že Rusko nemá "záujem", aby v tejto krajine, kde je veľmi aktívne, situácia eskalovala. Vysvetlil, že v prvom rade preto, že to poškodzuje imidž Ruska na medzinárodnej scéne, ako aj preto, že Rusko "má vlastné teroristické hrozby". Dodal však, že medzi Ruskom a Francúzskom i Európou panuje zhoda ohľadom záujmu na boji proti terorizmu.



Le Drian informoval, že Francúzsko má v Petrohrade v úmysle požiadať o vysvetlenie návrhu na odsun všetkých zahraničných ozbrojených síl zo Sýrie, ktorý pred niekoľkými dňami predložil vyslanec ruského prezidenta pre Sýriu Alexander Lavrentiev.



Le Drian to v rozhovore pre francúzsky rozhlas komentoval: "Prečo nie, ale to znamená, že musíme... iniciovať mierový proces, dnes je zablokovaný".



Podľa ministra "je na riešenie humanitárnych a politických problémov v Sýrii potrebný dialóg so všetkými zainteresovanými".



"Musíme použiť kanály rokovaní medzi všetkými krajinami," povedal šéf francúzskej diplomacie. Takéto kontakty sú podľa neho nutné vzhľadom na "rastúce napätie v regióne".



Ruský prezident Vladmir Putin sa minulý týždeň v Soči zišiel so svojím sýrskym náprotivkom Bašárom Asadom a v rozhovore s ním vyjadril nádej, že vzhľadom na úspechy sýrskej armády v boji proti terorizmu a začiatok aktívnejšej fázy politického procesu "sa cudzie ozbrojené sily budú sťahovať zo Sýrie".



Na otázku novinárov, ktorých krajín by sa to týkalo a či ide aj o Irán, neskôr Putinov hovorca Dmitrij Peskov povedal, že je mnoho krajín, ktorých vojaci a dôstojníci pôsobia na sýrskom území "z pohľadu medzinárodného práva de facto nelegitímne".



Peskov pripomenul, že ruskí vojaci sú v Sýrii na základe žiadosti sýrskeho vedenia. Kým ruskí vojaci "majú (preto) plné právo byť tam", "vonkoncom nie všetky" krajiny sú v Sýrii "právne čisto".