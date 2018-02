Le Drian: Sýriu by mali opustiť všetci, ktorí tam nemajú čo robiť

Šéf francúzskej diplomacie sa v rozhovore zameral na kritiku tureckej armády, ktorá 20. januára spustila ofenzívu proti kurdským povstalcom v kurdskej enkláve Afrín na severe Sýrie.

Paríž 7. februára (TASR) - Francúzsko žiada stiahnutie "všetkých tých, ktorí v Sýrii nemajú čo robiť" - "vrátane iránskych milícií, vrátane Hizballáhu". Vyhlásil to v stredu vo vysielaní spravodajskej televízie BFMTV francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Šéf francúzskej diplomacie sa v rozhovore zameral na kritiku tureckej armády, ktorá 20. januára spustila ofenzívu proti kurdským povstalcom v kurdskej enkláve Afrín na severe Sýrie. Le Drian v tejto súvislosti zdôraznil, že Turecko nemalo "pridávať k jednej vojne (vojnu) ďalšiu".



Na otázku, či je za stiahnutie tureckej armády zo sýrskeho územia, Le Drian odpovedal, že by žiadal "stiahnutie všetkých, ktorí v Sýrii nemajú čo robiť - vrátane iránskych milícií, vrátane Hizballáhu".



Zdôraznil, že "v súčasnosti je nutné, aby proces, ktorý sa začal v Ženeve (pod dohľadom OSN), sa so všetkou vážnosťou realizoval". Podľa neho treba, aby sa tento proces uskutočnil pod dohľadom OSN, lebo v opačnom prípade "budeme mať kumuláciu jednej vojny za druhou, čo spôsobí drámu".



Le Drian v rozhovore vyjadril isté pochopenie pre Turecko, ktoré chce prienikom na sýrske územie zaistiť bezpečnosť svojich hraníc. Zdôraznil však, že tieto snahy nemôžu mať za následok zabíjanie civilistov. "To je odsúdeniahodné," vyhlásil.



Súčasnú situáciu na severe Sýrie označil Le Drian za nevhodnú aj vzhľadom na celkový vývin v Sýrii, ku ktorému podľa neho netreba pridávať ďalšie prvky napätia.



V rozhovore Le Drian vzdal hold kurdským polovojenským oddielom, ktoré označil za rozhodujúci faktor v boji proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), a to najmä pri operácii na dobytie bašty Islamského štátu - mesta Rakka.