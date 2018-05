Le Drian: Jún je konečný termín pre otázku o írskych hraniciach

Hranica, ktorá oddeľuje Severné Írsko a Írsku republiku, bude po brexite jedinou pozemnou hranicou medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, ktoré naďalej ostane členom EÚ.

Dublin 14. mája (TASR) - Júnový summit šéfov štátov a vlád členských štátov EÚ bude "poslednou príležitosťou" pre napredovanie v otázke hraníc Severného Írska v perspektíve brexitu. Uviedol to v nedeľu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Na spoločnej tlačovej konferencii so svojím írskym rezortným kolegom Simonom Coveneym podľa agentúry Reuters Le Drian na margo problému hraníc Severného Írska uviedol, že "čas tlačí a táto otázka je zásadná".



Britský minister pre brexit David Davis pritom v apríli v britskom parlamente označil júnový termín pre riešenie otázky hraníc Severného Írska a Írskej republiky za "umelý".



Coveney v nedeľu po rokovaniach s Le Drianom naliehal na britskú vládu, aby sa na rokovaniach o brexite držala svojho záväzku vo veci írskych hraníc. Súčasne vyjadril ľútosť, že diskusia o tejto problematike je zablokovaná a poukázal na rozdielnosť názorov na ňu aj v samotnej britskej vláde.



Premiérka Theresa Mayová totiž začiatkom mája na porade kabinetu neuspela s návrhom na vyjednávanie modelu tzv. colného partnerstva. Tvrdí zástancovia brexitu ho odmietajú a k tomuto krídlu sa pridal aj nový minister vnútra Sajid Javid, ktorý na tomto poste vystriedal zástankyňu úzkych vzťahov Británie s EÚ Amber Ruddovú.



"Colné partnerstvo", ktoré uprednostňuje Mayová a proeurópski ministri, by v praxi prinieslo pokračovanie v colnej politike podobnej EÚ. Vystúpenie z EÚ, a teda aj z colnej únie bez dohody, by malo negatívne dopady na ekonomiku. Znamenalo by aj opätovné vytvorenie pevnej hranice medzi Írskom, ktoré je súčasťou EÚ, a Severným Írskom, ktoré patrí k Spojenému kráľovstvu.



EÚ a Británia sa už predbežne dohodli, že tvrdú hranicu nechcú vytvoriť, konkrétne riešenie však Londýn doteraz nepredložil. Aj preto EÚ navrhla, aby sa na Severné Írsko vzťahovali pravidlá ako na Írsko, teda EÚ, čo by bolo pre Britániu neprijateľné, ak by nebola súčasťou colnej únie.



Minister Coveney v tejto súvislosti vyslovil obavy, že ak nebude dosiahnuté politické riešenie tohto problému, na hraniciach Severného Írska a Írskej republiky môže - po 20 rokoch od podpísania Veľkopiatkovej dohody - dôjsť k obnoveniu napätia.



Veľkopiatková dohoda uzatvorená medzi britskou vládou, Severným Írskom a Írskou republikou zakotvila mierový proces a deľbu moci v Severnom Írsku.