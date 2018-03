Le Penová chce premenovať Národný front na Národné zhromaždenie

Zámerom navrhovanej zmeny je zbaviť FN nežiaduceho imidžu spájaného s rasizmom a antisemitizmom, ako to vnímajú mnohí voliči.

Lille 11. marca (TASR) - Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová v nedeľu navrhla, aby sa jej Národný front (FN) premenoval na Národné zhromaždenie. Návrh padol v druhý deň zjazdu tejto strany v meste Lille.



Podľa agentúry Reuters je zámerom navrhovanej zmeny zbaviť FN nežiaduceho imidžu spájaného s rasizmom a antisemitizmom, ako to vnímajú mnohí voliči. Zároveň by sa tak otvorila cesta k možnému spojenectvu s inými stranami.



Le Penová totiž zdôraznila, že prioritou strany by malo byť získanie moci, čo sa však dá dosiahnuť len prostredníctvom koalície so spojencami. "Náš cieľ je jasný - moc. Sme pôvodne protestnou stranou. Nikto by nemal pochybovať, že môžeme byť vládnou stranou," vyhlásila Le Penová pred svojimi spolustraníkmi. Le Penová sa usiluje o opätovné nadobudnutie pozície po svojom vlaňajšom neúspechu v májových prezidentských voľbách, v ktorých ju porazil Emmanuel Macron.



Myšlienka zmeny názvu strany však bola schválená iba tesnou väčšinou členov FN - v prospech tohto návrhu hlasovalo 52 percent zúčastnených. O zmene názvu sa bude znova rozhodovať korešpondenčným hlasovaním.



Líderkin otec, 89-ročný Jean-Marie Le Pen, ktorý FN založil v roku 1972, vo februárovom rozhovore pre Reuters označil snahy o premenovanie strany za politickú "samovraždu". Jeho dcéra argumentuje tým, že pre mnohých francúzskych voličov je súčasný názov strany stále "psychologickou prekážkou" pri rozhodovaní sa, komu odovzdať hlas.



Zostáva však nejasné, či by premenovanie strany stačilo na zmenu jej extrémistického imidžu medzi širokou verejnosťou. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky v nedeľu priniesla spoločnosť Ifop, sa 63 percent respondentov vyslovilo, že FN by v prípade uchopenia moci predstavoval ohrozenie demokracie vo Francúzsku.



Le Penovej úsilie o reštrukturalizáciu strany sa ale postupne vypláca; v minuloročných prezidentských voľbách získala tretinu všetkých hlasov, čo je takmer dvojnásobok najlepšieho výsledku jej otca za 40 rokov na čele FN. Na zjazde ju zároveň opätovne zvolili za predsedníčku FN, pričom nemala protikandidáta a získala 100 percentnú podporu.



Po voľbách hlavy štátu sa Le Penová tiež odklonila od svojho záporného postoja voči euru a zamerala sa na otázky migrácie a bezpečnosti svojej krajiny - podobne ako ďalšie európske krajne pravicové politické subjekty.



Le Penová vo svojom prejave v Lille skritizovala Macronovu stranu Republika vpred! (La République en marche) ako stelesnenie globalizmu odtrhnutého od koreňov Francúzska. "V Macronovom Francúzsku byť v pohybe znamená byť nomádom - presne ako migranti a neplatiči daní," vyhlásila líderka FN.