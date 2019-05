Le Penová neuspela s odvolaním na súde, EP musí vrátiť 300.000 eur

Vedenie europarlamentu v roku 2016 vyzvalo Le Penovú na vrátenie 300.000 eur, ktoré si neoprávnene vyžiadala pre svoju asistentku Catherine Grisetovú.

Brusel 23. mája (TASR) - Francúzska europoslankyňa a líderka francúzskej opozičnej strany Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penová bude musieť vrátiť do rozpočtu Európskeho parlamentu (EP) sumu 300.000 eur. Rozhodol o tom Európsky súdny dvor (ECJ), najvyšší súd EÚ, ktorý v tejto veci zamietol odvolanie podané Le Penovou.



Tlačová agentúra AFP spresnila, že súdna inštancia EÚ k svojmu rozhodnutiu dospela ešte v utorok.



Vedenie europarlamentu v roku 2016 vyzvalo Le Penovú na vrátenie 300.000 eur, ktoré si neoprávnene vyžiadala pre svoju asistentku Catherine Grisetovú. Všeobecný súdny dvor EÚ v júni 2018 potvrdil, že EP má právo žiadať náhradu od Le Penovej za to, že z prostriedkov určených na chod svojej kancelárie platila asistentku, ktorá však nepôsobila v Bruseli, ale v parížskej centrále jej vtedajšej strany Národný front (FN). Súd vlani skonštatoval, že europoslankyňa zamestnávala inkriminovanú osobu ako asistentku v EP bez toho, aby bola schopná preukázať efektívnosť jej práce. Le Penová sa proti tomuto rozsudku odvolala.



Líderka RN na otázku AFP, ako vníma definitívne rozhodnutie ECJ, ktoré prišlo len niekoľko dní pred voľbami do EP, naznačila, že "niekto nie je hlúpy", a že takéto rozhodnutie má pred eurovoľbami pôsobiť ako "rozbuška".



Strana, ktorej Le Penová šéfuje, sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky pred eurovoľbami delila vo Francúzsku o prvé miesto popularity s hnutím Republika v pohybe (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona.



Grisetová pôsobila ako asistentka Le Penovej v EP od konca roka 2010 do začiatku roka 2016. Od roku 2015 je šéfkou Le Penovej štábu a v eurovoľbách kandiduje na zozname RN na zvoliteľnom mieste s číslom 10.



Vedenie EP žiada od Le Penovej vrátenie ďalších zhruba 40.000 eur, tentoraz v súvislosti so zamestnávaním svojho osobného strážcu ako poslaneckého asistenta. V oboch prípadoch sa europarlament opieral o vyšetrovanie Úradu EÚ pre boj proti podvodom (OLAF).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)