Le Penová po úspechu v eurovoľbách vyzýva na rozpustenie parlamentu

Paríž 26. mája (TASR) - Francúzska pravicovo-populistická politička Marine Le Penová vyzvala v nedeľu na rozpustenie dolnej komory francúzskeho parlamentu po tom, ako jej opozičná strana Národné zhromaždenie (RN) podľa odhadovaných výsledkov zvíťazila vo Francúzsku vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Le Penová po zverejnení prvých volebných prognóz vyhlásila, že hlasovanie o novom zložení EP bolo zároveň referendom o politike francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Ten musí teraz vyvodiť dôsledky a rozpustiť dolnú komoru parlamentu, dodala šéfka RN, pričom označila predpovedané výsledky eurovolieb za "víťazstvo ľudu".



Podľa údajov zverejnených spravodajským kanálom BFMTV by mala Le Penovej strana v eurovoľbách zvíťaziť so ziskom 24,2 percenta hlasov. Macronovo centristické hnutie Republika v pohybe (LREM) zaostáva s podporou na úrovni 22,4 percenta.



Francúzsky premiér Édouard Philippe prijal odhadované výsledky so sklamaním, napriek tomu však nemieni odstúpiť. Podľa vyjadrenia pred novinármi v Paríži, ktoré priniesla DPA, chce od pondelka ďalej pracovať na presadzovaní politického projektu prezidenta Macrona.



Stanica BFMTV medzitým uviedla s odvolaním sa na zdroje blízke Macronovi, že po eurovoľbách sa neplánuje žiadna reorganizácia vlády. O možnom odvolaní Philippa v prípade porážky LREM v týchto voľbách sa však už dlhšie špekuluje.



Samotný Macron sa k záveru volieb do EP zatiaľ nevyjadril.



Yannick Jadot, líder francúzskych Zelených, ktorí by sa mali prekvapujúco umiestniť ako tretí v poradí, privítal tento úspech a prisľúbil, že ponúkne "alternatívu k liberálnej technokracii a všetkým formám populizmu".