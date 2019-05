Le Penová popiera spojenectvo s Bannonom v kampani pred eurovoľbami

Bannon vlani uviedol, že by chcel zjednotiť pravicové a populistické strany v EÚ dostať k moci populistov a pravicových kandidátov.

Brusel 20. mája (TASR) - Francúzska pravicovo-populistická politička Marine Le Penová v pondelok vyhlásila, že Steve Bannon, bývalý bezpečnostný poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, nezohráva nijakú úlohu v kampani jej strany pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Tie sa vo Francúzsku uskutočnia v nedeľu 26. mája.



"Nemá nič spoločné s kampaňou," zdôraznila Le Penová, šéfka strany Národné združenie (RN), v pondelňajšom rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info. Dala pritom najavo rozhorčenie, že médiá naďalej živia toto podľa nej nepravdivé tvrdenie.



Steve Bannon vlani uviedol, že by chcel zjednotiť pravicové a populistické strany v EÚ dostať k moci populistov a pravicových kandidátov, ako sú Matteo Salvini či Viktor Orbán aj v ďalších európskych krajinách a tiež do vedenia inštitúcií EÚ.



Le Penová tvrdí, že za "hanebnou ohováračskou kampaňou" naznačujúcou veľký vplyv Bannona na jej stranu pred eurovoľbami stojí vláda prezidenta Emmanuela Macrona.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky vo Francúzsku sa RN delí o prvú priečku, alebo dokonca predbieha Macronovu stranu Republika vpred (LREM).



Šéfka RN dodala, že naposledy sa s Bannonom stretla pred troma mesiacmi a správy, podľa ktorých sa s ním zišla aj nedávno, označila za fámy.



Samotný Bannon, ktorý sa už niekoľko nachádza v Paríži a počas stretnutí s médiami potvrdzuje svoju podporu pre Le Penovú, v rozhovorov televíznu stanicu BFMTV spresnil, že prišiel do mesta len "ako pozorovateľ".



Predtým však uviedol, že je vo Francúzsku aj ako "neoficiálny poradca" Le Penovej ohľadom kampane jej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu, pretože Francúzsko "je zďaleka tou najdôležitejšou krajinou v týchto voľbách".



