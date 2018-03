Le Penovú na pochode za zavraždenú židovku vypískali

Knollovej telo s 11 bodnými ranami a čiastočne obhorené sa našlo minulý piatok v jej byte v 11. parížskom obvode. Hasičov zalarmovali susedia krátko po vypuknutí požiaru v ženinom byte.

Paríž 29. marca (TASR) - Predsedníčku francúzskej krajne pravicovej strany Národný front (FN) Marine Le Penovú vypískali, keď sa v stredu v Paríži zúčastnila na pochode na pamiatku 85-ročnej Mireille Knollovej, imobilnej ženy židovského pôvodu, ktorá sa v uplynulom týždni stala obeťou vraždy s antisemitským motívom.



Na pochod, ktorý vyrazil v stredu večer z parížskeho námestia Place de la Nation, prišli tisíce ľudí. Z davu zaznievali na adresu Le Penovej pokriky ako "Choďte domov!" či "Nacisti! Nacisti!", informovala agentúra AP.



Líderka NF na svojej účasti na tejto akcii trvala, a to aj napriek námietkam, ktoré jej v súvislosti s ňou adresovala najväčšia židovská komunita v Francúzsku. Na pochod prišla so zástupom podporovateľov i osobných strážcov.



Syn zavraždenej židovky Daniel Knoll v stredu prostredníctvom médií uviedol, že na pochode na pamiatku jeho matky sú vítaní "všetci, bez výnimky".



Agentúra AP pripomenula, že Le Penová prerušila väzby so svojím otcom Jeanom-Marie Le Penom, zakladateľom a expredsedom NF, v minulosti usvedčeným z rasizmu a antisemitizmu.



Vraždu spáchal Yacine M. narodený v roku 1989, ktorý býval v rovnakom dome ako obeť a tá ho poznala od jeho detstva. Francúzske médiá informovali, že ich vzťahy boli až donedávna dobré. Zmenili sa, keď Yacine M. napadol dcéru opatrovateľky, ktorá prichádzala ku Knollovej, a samotnej Knollovej sa vyhrážal zabitím.



Knollovej smrť vyvolala veľkú odozvu nielen v židovskej komunite, ale aj na politickej scéne. Na stredajšom pohrebe tejto židovky, ktorá počas druhej svetovej vojny unikla deportácii do koncentračného tábora vďaka brazílskemu pasu svojej matky, sa v stredu aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.