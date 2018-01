Leanca: Moldavsko zatiaľ nevystúpi zo Spoločenstva nezávislých štátov

Moldavský vicepremiér Iurie Leanca zároveň uviedol, že odísť zo spoločenstva môže Moldavsko vtedy, keď požiada o členstvo v EÚ.

Kišiňov 26. januára (TASR) - Moldavsko by malo opustiť Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ), až keď sa oficiálne stane kandidátom na členstvo v EÚ. Podľa rozhlasovej stanice Slobodná Európa (RFE/RL) to uviedol moldavský vicepremiér Iurie Leanca.



Leancaovo vyhlásenie prišlo po tom, čo päť poslancov opozičnej liberálnej strany predložilo v parlamente návrh zákona o vystúpení krajiny zo SNŠ. Svoj krok zdôvodnili tým, že smerovanie tohto postsovietskeho spoločenstva je v rozpore s úsilím Moldavska o vstup do EÚ.



"Len čo vyplníme žiadosť o členstvo v EÚ a získame štatút kandidáta, potom budeme môcť vyhlásiť, že odchádzame zo Spoločenstva nezávislých štátov," uviedol vo štvrtok v rozhovore pre RFE Leanca po návrate z dvojdňovej návštevy Bruselu s tým, že inú alternatívu ako vstup do EÚ Moldavsko nemá.



Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová však Leancaa v Bruseli upozornila, že Únia je pripravená podporiť úsilie Moldavska o vstup do EÚ, avšak Kišiňov si musí plniť záväzky vyplývajúce z asociačnej dohody, ktorú Moldavsko s EÚ uzavrelo v roku 2014.



Predseda moldavského parlamentu Andrian Candu vlani v júli vyhlásil, že Kišiňov si podá prihlášku pre vstup do EÚ v druhej polovici tohto roka alebo v roku 2019.



EÚ dlhodobo kritizuje Moldavsko za korupciu a praktiky súvisiace s praním špinavých peňazí.