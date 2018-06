Lekári bez hraníc: Pri pobreží Líbye zahynulo najmenej 60 migrantov

Preživší migranti tvrdili, že ich čln opustil Líbyu s viac než 100 ľuďmi.

Rím 21. júna (TASR) - Najmenej 60 ľudí podľa všetkého prišlo o život pri stroskotaní plavidla s migrantmi minulý týždeň pri pobreží Líbye. Podľa agentúry DPA to v stredu uviedla humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF).



Organizácia vo vyhlásení spresnila, že jej pracovníci hovorili s preživšími zo stroskotanej lode, ktorí sa v utorok vylodili v sicílskom prístave Pozzallo týždeň po tom, čo boli zachránení americkou loďou Trenton.



Americké námorníctvo predtým informovalo, že plavidlo Trenton vzalo na palubu 41 ľudí v blízkosti gumeného člna počas rutinnej operácie pri pobreží Líbye. Uviedlo tiež, že spozorovalo aj 12 mŕtvych tiel, ktoré neboli z vody vytiahnuté.



Preživší migranti tvrdili, že ich čln opustil Líbyu s viac než 100 ľuďmi. Z toho vyplýva, že "najmenej 60 ľudí podľa všetkého prišlo o život na mori", uvádzajú Lekári bez hraníc. Organizácia dodala, že medzi nimi je aj 12 obetí, o ktorých informovala americká loď Trenton.



Migrantov zachránených americkým námorníctvom odovzdali 17. júna plavidlu talianskej pobrežnej stráže. Na palube tejto lode bolo vtedy už takmer 500 ľudí. Všetkých dopravili do Pozzalla, píše DPA.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR) v utorok vyjadril znepokojenie v súvislosti so správami, že nová talianska populistická vláda sa vyhýba povoľovaniu vyloďovať migrantov.