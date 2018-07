Lekári odporučili prevoz väzneného pakistanského expremiéra Šarífa

Šaríf i jeho dcéra Marjam sú od 13. júla vo väzbe vo väznici s najvyšším stupňom stráženia v meste Rávalpindí. Oboch odsúdili za korupciu.

Islamabad 23. júla (TASR) - Lekári odporučili prepustenie väzneného pakistanského expremiéra Naváza Šarífa s ohľadom na zdravotné komplikácie, ktoré sa u neho rozvinuli počas pobytu za mrežami. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Šaríf i jeho dcéra Marjam sú od 13. júla vo väzbe vo väznici s najvyšším stupňom stráženia v meste Rávalpindí. Oboch odsúdili za korupciu, niekdajšieho premiéra na desať a jeho dcéru na sedem rokov odňatia slobody.



Bývalého predsedu vlády vyšetril tím lekárov, ktorý v následnej správe odporučil jeho prepustenie z väzby a prevoz do nemocnice. Šaríf podľa nich trpí dehydratáciou a hrozí mu porucha funkcie obličiek.



Podľa agentúry DPA nie je jasné, či sa budú pakistanské úrady odporúčaním lekárov riadiť.



"(Šaríf) je v zlom stave a my chceme, aby mu úrady umožnili pobyt v nemocnici, kde by mu mohli poskytnúť lepšiu liečbu," uviedol hovorca expremiérovej strany Pakistanská moslimská liga - Naváz (PML-N).



Šesťdesiatosemročný Šaríf trpí diabetom a kardiologickými problémami. Odo dňa uväznenia mu pritom nebolo umožnené stretnutie s jeho osobným lekárom. Predstavitelia jeho strany pritom majú podozrenie, že zhoršenie politikovho zdravotného stavu môže byť zapríčinené zlým zaobchádzaním vo väzení a požadujú jeho urgentný prevoz do nemocnice.



Škandál Panama Papers v roku 2015 odhalil, že niekoľko Šarífových detí malo prepojenie na offshorové spoločnosti, ktoré boli údajne využívané na odliv prostriedkov a nákup aktív - vrátane luxusných bytov v Londýne. Jeho rodina však tvrdí, že inkriminované nehnuteľnosti nadobudla legálne.



Najvyšší pakistanský súd pre podozrenia z korupcie zbavil Šarífa, trojnásobného premiéra krajiny, funkcie v júli 2017. Bývalý šéf kabinetu si však naďalej udržiava v pakistanskej politike vplyv. Jeho strana je favoritom nadchádzajúcich parlamentných volieb, ktoré sa budú konať v Pakistane 25. júla.