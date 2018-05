Lekári v Salisbury neverili, že Skripaľovci prežijú

V tejto situácii sa lekári uchýlili k použitiu rôznych kombinácií liekov, ktoré odporučili medzinárodní odborníci z laboratórií Porton Down.

Londýn 29. mája (TASR) - Bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju sa podarilo zachrániť vďaka trom kľúčovým faktorom - rýchlemu prevozu pacientov na jednotku intenzívnej starostlivosti, ich uvedenie do umelého spánku a pomoci odborníkov z chemického laboratória v Porton Downe. V relácii BBC Newsnight to uviedli lekári okresnej nemocnice v Salisbury zaoberajúci sa liečbou Skripaľovcov.



Po ich prijatí do nemocnice sa lekári pôvodne domnievali, že ide o otravu opioidmi. Zamestnanci nemocnice v tom čase nepodnikli ďalšie opatrenia. K zmene prístupu došlo po tom, ako s rovnakými príznakmi v prijali tretieho pacienta - policajta Nicka Baileyho, ktorý objavil Skripaľovcov v bezvedomí na lavičke, povedala pre BBC vedúca oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti Lorna Wilkinsonová. Dodala, že lekári začali mať obavy, že tento prípad si vyžiada ešte ďalšie obete.



"Keď sme sa prvýkrát dozvedeli, že šlo o nervovoparalytickú látku, mysleli sme si, že neprežijú," uviedol lekár Stephen Dukes špecializujúci sa na intenzívnu medicínu, ktorého pacientmi boli Skripaľovci. "Poskytli sme im najlepšiu klinickú starostlivosť, ale všetky príznaky svedčili o tom, že neprežijú," vyhlásil.



V tejto situácii sa lekári uchýlili k použitiu rôznych kombinácií liekov, ktoré odporučili medzinárodní odborníci z laboratórií Porton Down, vysvetlil vedúci oddelenia intenzívnej medicíny Duncan Murray.



Špecialisti z tohto laboratória robili testy a následne dali lekárom odporúčania ohľadom najlepších metód liečenia. Boli použité úplne nové prístupy, ktoré viedli k rýchlemu zotaveniu všetkých troch pacientov - Skripaľovcov i Baileyho, uviedla BBC. "Boli sme príjemne prekvapení", že Skripaľovci prežili, dodal Dukes s tým, že to "nevie vysvetliť".



Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil.



Británia z útoku na Skripaľovcov, pri ktorom bola podľa nej použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Kauza vyvolala roztržku medzi Ruskom a Britániou a jej spojencami a viedla k najväčšiemu vzájomnému vyhosteniu diplomatov od čias studenej vojny.