Lekári začali odpájať od prístrojov muža vo vegetavívnom stave

Spor okolo Lambertovho osudu vyvolal nezhody v jeho rodine a stal sa dokonca témou v krajine pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu.

Reims 20. mája (TASR) - Francúzski lekári začali v pondelok odpájať od prístrojov ochrnutého 42-ročného Vincenta Lamberta, ktorý je už vyše desať rokov hospitalizovaný vo vegetatívnom stave. O najnovšom vývoji v kontroverznom prípade, ktorý rozdelil Francúzsko, informovala agentúra AFP.



Spor okolo Lambertovho osudu vyvolal nezhody v jeho rodine a stal sa dokonca témou v krajine pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu.



Rodičia Lamberta, zbožní katolíci, sa opakovane obracali na súdy v snahe udržať ho nažive - v rozpore so stanoviskom jeho manželky a piatich z jeho súrodencov, ktorí podporili odpojenie muža od prístrojov s tým, že by išlo o humánne riešenie vzhľadom na stav, v akom sa nachádza.



Lekári v správe pre príbuzných, do ktorej mala možnosť nahliadnuť AFP, uviedli, že s ukončovaním udržiavania Lamberta pri živote v nemocnici v meste Reims sa začalo v pondelok po definitívnom súdnom rozhodnutí.



Právnik rodičov Jean Paillot označil takéto rozhodnutie za "hanebné" a dodal: "(Rodičia) nemohli svojho syna ani objať."



Právny tím rodičov pritom ešte v nedeľu avizoval ďalšie právne kroky, ktorými chce na poslednú chvíľu zabrániť odpojeniu prístrojov.



Lambert je v kóme od roku 2008, keď sa vážne zranil pri autonehode, pričom od roku 2014 sa už nachádza vo vegetatívnom stave. Tím lekárov sa ešte v roku 2014 zhodol, že mu prestane prístrojmi podávať tekutiny i výživu, ktorými ho udržujú pri živote, čo podporili manželka a viacero ďalších príbuzných.



Rodičia spolu s jeho nevlastným bratom a sestrou však dosiahli súdne nariadenie brániace takémuto kroku s odôvodnením, že stav pacienta by sa pri lepšej liečbe mohol zlepšiť.



Ukončenie liečby povolil Francúzsku aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), pričom v prospech lekárov tento rok rozhodol aj francúzsky súd a následne v apríli Štátna rada, ktorá je najvyšším správnym súdom v krajine.



Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím tento mesiac požiadal Francúzsko, aby rozhodnutie o odpojení Lamberta od prístrojov pozastavilo, kým vo veci uskutoční vlastné vyšetrovanie, čo by mohlo trvať roky.



Lambertov prípad podnietil vo Francúzsku diskusiu o eutanázii.



Francúzska legislatíva povoľuje tzv. pasívnu eutanáziu pre vážne chorých alebo zranených pacientov, u ktorých nie je nádej na vyliečenie, pri čom im zastavia liečbu udržujúcu ich pri živote. Aktívna eutanázia, pri ktorej niekto zámerne spôsobí smrť pacienta, je v krajine nelegálna i napriek snahám zákony zmierniť.