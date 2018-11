Požiare v Kalifornii: Prezident Trump vyhlásil stav núdze

Lesné požiare v Kalifornii vypukli vo štvrtok. Momentálne oheň vyčíňa na 36.000 hektároch územia, na ktorom už ľahlo popolom takmer 7000 objektov, väčšinou rodinných domov.

Washington 10. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil stav núdze v štáte Kalifornia, ktorý sužujú rýchlo sa šíriace lesné požiare. Tie si podľa najnovších správ vyžiadali už deväť obetí.



Vo vyhlásení Bieleho domu sa uvádza, že Trump vyhlásil stav núdze pre Kaliforniu v piatok. Toto jeho rozhodnutie teraz umožní, aby do tohto štátu americkej Únie začala prúdiť pomoc z federálnych zdrojov.



Lesné požiare v Kalifornii vypukli vo štvrtok. Momentálne oheň vyčíňa na 36.000 hektároch územia, na ktorom už ľahlo popolom takmer 7000 objektov, väčšinou rodinných domov.



Svoj domov bolo nútených opustiť vyše 250.000 ľudí. Medzi nimi boli aj viaceré hviezdy amerického šoubiznisu, napríklad aj Kim Kardashian, ktorá sa evakuovala zo svojho domu v meste Calabasas, či herečka Alyssa Milanová. Režisér, scenárista a producent Scott Derrickson oznámil, že jeho dom zhorel, ale on sám je "živý a zdravý".



Požiar, ktorý vypukol vo štvrtok neďaleko severozápadnej časti mesta Los Angeles, sa v noci na piatok sa rozšíril smerom na juh do pobrežného pohoria Santa Monica Mountains. Ďalší požiar horí v okrese Ventura a tiež sa pohybuje smerom k pobrežiu.