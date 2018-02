Periodikum pripomína, že zásah bleskom je v letectve relatívne častým javom.

Budapešť 5. februára (TASR) - Let spoločnosti Wizz Air smerujúci z Barcelony do Budapešti v pondelok dopoludnia krátko po vzlietnutí zasiahol blesk.



Lietadlo Airbus-A321 sa v poriadku vrátilo na letisko El Prat, informovalo internetové vydanie denníka Népszava.



Periodikum pripomína, že zásah bleskom je v letectve relatívne častým javom. Na bezpečnosť letu síce takáto udalosť nemá vplyv, avšak po každom zásahu musia technici podrobne preveriť stav lietadla.



Cestujúci priletia do Budapešti o 23.30 h SEČ.