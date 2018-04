Letecké spojenie medzi Egyptom a Ruskom po dlhšej prestávke obnovili

Lety do Egypta Moskva zastavila po tom, ako sa v októbri 2015 v dôsledku výbuchu na palube zrútilo ruské lietadlo s 224 pasažiermi a členmi posádky.

Káhira 12. apríla (TASR) - Egypt a Rusko obnovili vo štvrtok priame letecké spojenie, ktoré bolo vyše dvoch rokov prerušené. Lety do Egypta Moskva zastavila po tom, ako sa v októbri 2015 v dôsledku výbuchu na palube zrútilo ruské lietadlo s 224 pasažiermi a členmi posádky, píše agentúra AP.



Aerolinky EgyptAir plánujú prevádzkovať priame letecké spojenia do Moskvy trikrát týždenne. Lietadlo ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot pristálo na Káhirskom medzinárodnom letisku už vo štvrtok ráno. Priame lety medzi Ruskom a populárnymi letoviskami v oblasti Červeného mora však zatiaľ ešte obnovené neboli.



Podľa pôvodného plánu mali EgyptAir a Aeroflot začať prevádzku letov medzi Moskvou a Káhirou už vo februári. Obnovenie spojenia však viackrát odložili vzhľadom na to, že Rusko požadovalo od Káhiry zavedenie prísnejších bezpečnostných opatrení.



Egypt bol významnou turistickou destináciou ruských dovolenkárov do októbra 2015, keď Moskva zastavila lety do tejto krajiny po tom, ako sa na nepokojnom Sinajskom polostrove krátko po štarte z tamojšieho letoviska Šarm aš-Šajch zrútilo ruské civilné lietadlo a zahynulo všetkých 224 ľudí na palube.



K zodpovednosti za zostrelenie lietadla sa prihlásili extrémistické milície Islamský štát. Ruský zákaz letov znamenal pre oslabený cestovný ruch Egypta - hlavný zdroj štátneho príjmu - značnú ujmu.