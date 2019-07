Letisko v Barcelone sa pripravuje na chaos počas víkendového štrajku

Štrajk môže nakoniec na vrchole letnej dovolenkovej sezóny negatívne ovplyvniť stovky ďalších letov, varovala vláda.

Barcelona 26. júla (TASR) - Víkendový štrajk pozemného personálu na letisku v Barcelone, druhom najväčšom v Španielsku, si už vyžiadal zrušenie vyše 100 letov. V piatok to oznámili španielske aerolínie Vueling.



Štrajk môže nakoniec na vrchole letnej dovolenkovej sezóny negatívne ovplyvniť stovky ďalších letov, varovala vláda.



Vueling je dcérskou firmou britskej leteckej spoločnosti IAG, ktorá vlastní aj najvýznamnejšie španielske aerolínie Iberia a spoločnosť British Airways.



Vueling informovala, že už zrušila 112 víkendových letov do metropoly Katalánska Barcelony a z nej.



"Snažíme sa minimalizovať nepríjemnosti našich zákazníkov, a preto sme boli nútení naplánovať veľmi skoré zrušenie niektorých letov," uviedla spoločnosť Vueling.



Štrajk 2700 členov pozemného personálu aerolínií Iberia, zvolaný na 27. a 28. júla, však môže mať ešte ďalekosiahlejšie následky, varovalo španielske ministerstvo pre verejné práce. Pripomenulo, že zamestnanci Iberie "poskytujú na letisku v Barcelone služby 27 spoločnostiam".



"Môže to negatívne ovplyvniť okolo 1000 letov," dodalo ministerstvo vo vyhlásení.



Ministerstvo stanovilo povinnosť obslúžiť minimálne 54 percent zahraničných letov a 32 percent domácich letov.



Pozemný personál štrajkuje na protest proti "nedostatku personálu" a "zneužívaniu nadčasových hodín", predovšetkým na vrchole sezóny v júli a auguste.



Vedenie aerolínií Iberia uviedlo, že štrajk je "neprimeraný", a skritizovalo ho, pretože "sa koná počas kritických dní", keď sa ľudia vracajú z júlovej dovolenky a zároveň ďalší sa vydávajú na augustovú dovolenku.