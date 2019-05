Letisko v Manchestri zrušilo desiatky letov

Chaos postihol okolo 13.000 psažierov.

Manchester 20. mája (TASR) - Pre problémy s dodávkami elektriny a s nimi súvisiacimi ťažkosťami s tankovaním lietadiel museli byť na letisku v severoanglickom mester Manchester v nedeľu popoludní zrušené desiatky letov. Hoci spomínané problémy sa už podarilo odstrániť, prevádzka letiska sa dostane do normálu až v priebehu dneška, uviedla televízia Sky News.



Celkovom bolo podľa novín Manchester Evening News zrušených 86 letov — 44 príletov a 42 odletov. Letisko zostalo aj napriek tomu otvorené, pričom cestujúci boli odkázaní vo veci aktuálnych informácií na konkrétnu leteckú spoločnosť.



Chaos postihol okolo 13.000 psažierov. Keď nastal výpadok, niektorí z nich už nastúpili do svojich lietadiel a následne museli čakať dve hodiny na ich palubách.



Letisko vo vyhlásení uviedlo, že "väčšina plánovaných letov" by sa mala v pondelok uskutočniť, zároveň však varovalo, že stále treba počítať "s malým počtom" zmeškaných a zrušených letov.



Mnohí cestujúci sa na Twitteri sťažovali na nedostatočné informovanie zo strany o príčine vzniknutého chaosu zo strany letiska.