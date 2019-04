Letisko v Tripolise je údajne v rukách odporcov vlády

O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu už celé mesiace súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe.

Káhira 6. apríla (TASR) - Sily lojálne veliteľovi tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífovi Haftarovi v sobotu oznámili, že získali kontrolu nad letiskom v hlavnom meste Tripolis.



Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej k obsadeniu letiska došlo dva dni po tom, čo Haftar nariadil svojim silám obsadiť Tripolis, kde sídli líbyjská vláda podporovaná Organizáciou Spojených národov.



Agentúra AP dodala, že letisko v Tripolise je nefunkčné od roku 2014, keď bola bojmi zničená veľkú časť jeho infraštruktúry.



AP upozornila, že správu o dobytí letiska Haftarovi vernými jednotkami zatiaľ nepotvrdila ani vláda uznaná medzinárodným spoločenstvom, ani jej naklonené polovojenské jednotky ani samotná OSN.



Postup Haftarových jednotiek však podľa AP vyvoláva veľké obavy z možného stretu medzi znepriatelenými polovojenskými jednotkami. Takýto konflikt by totiž Líbyu zrejme doviedol k ďalším násilnostiam, ktoré by boli zrejme najhoršie od roku 2011. Vtedy v Líbyi vypukla občianska vojna, ktoré viedla k zosadeniu a neskôr aj k zabitiu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího.



O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu už celé mesiace súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe.



Veliteľ LNA Chalífa Haftar (75), ktorý podporuje vládu so sídlom na východe Líbye, vydal vo štvrtok rozkaz na postup na Tripolis, kde sídli medzinárodne uznaná vláda tejto severoafrickej krajiny. Cieľom tejto operácie je podľa jeho slov "oslobodenie Tripolisu".



Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Líbyu Hasan Salamé v sobotu vo vysielaní televízie 218 ubezpečil, že OSN vynakladá veľké úsilie, aby zabránila eskalácii eskalácie v tejto krajine.



Bezpečnostná rada OSN vyzvala v piatok oddiely LNA, aby zastavili svoj postup na hlavné mesto Tripolis. Varovala, že tento krok ohrozuje stabilitu Líbye.