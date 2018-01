Letisko vo Frankfurte nad Mohanom vybavilo rekordný počet cestujúcich

V decembri vybavilo najväčšie letisko v Nemecku takmer 4,6 milióna cestujúcich.

Frankfurt nad Mohanom 15. januára (TASR) - Letisko vo Frankfurte nad Mohanom zaznamenalo v poslednom mesiaci minulého roka, ako aj za celý rok 2017 nový rekord. Uviedol to Stefan Schulte, predseda predstavenstva spoločnosti Fraport, ktorá je prevádzkovateľom frankfurtského letiska.



V decembri vybavilo najväčšie letisko v Nemecku takmer 4,6 milióna cestujúcich. Oproti decembru predchádzajúceho roka to znamená rast o 7,2 % a zároveň nový rekord. Ten z decembra 2016 prekonalo letisko o 310.000 cestujúcich.



Za celý rok využilo letisko vo Frankfurte nad Mohanom viac než 64,5 milióna pasažierov. Aj v tomto prípade ide podľa Schulteho o historický rekord. Oproti roku 2016 znamenajú výsledky za minulý rok rast o 6,1 %.



Najviac sa pod minuloročné výsledky letiska podpísali lety v rámci Európy, kde počet cestujúcich vzrástol o 7,4 %. Rast však zaznamenalo letisko aj v prípade medzikontinentálnych letov, a to o 4,9 %.