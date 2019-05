Lezec z Eiffelovej veže sa vzdal a je v rukách polície a hasičov

Na vrch Eiffelovej veže, ktorá tohto roku oslavuje 130. výročie otvorenia, vyjde každý rok približne šesť miliónov ľudí, okrem davov ďalších návštevníkov, ktorí si ju prídu aspoň pozrieť.

Paríž 21. mája (TASR) - Muž, ktorý v pondelok popoludní vyliezol na kovovú konštrukciu Eiffelovej veže v Paríži, sa po niekoľkých hodinách vyjednávania vzdal intervenčnému tímu francúzskej polície. Informovala o tom agentúra AFP.



Asi 40-ročný muž oblečený v čiernom sa údajne vyhrážal, že spácha samovraždu skokom z veže.



Podľa správ francúzskych médií k mužovi, ktorý visel pod najvyššou terasou, sa okolo 19.20 h SELČ dostal jeden z členov intervenčného tímu - hasič. Následne sa pred 22.00 h SELČ vzdal.



Intervenčný tím pozostávajúci z hasiča a policajného psychológa dostal za úlohu zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť muža a vyjednávať s ním. Motívy mužovho konania nie sú stále známe, informoval spravodajský portál France Info.



Vedenie spoločnosti, ktorá Eiffelovu vežu spravuje, informovalo, že neznámy muž sa vyviezol na druhé podlažie Eiffelovej veže výťahom. Potom preliezol cez zábradlie i bezpečnostné ohradenie a bez lana či iných lezeckých pomôcok sa začal po kovovej konštrukcii šplhať k vrcholu veže.



V dôsledku tejto mimoriadnej udalosti bola nariadená evakuácia návštevníkov a vežu do odvolania uzavreli pre verejnosť.



"Ide o štandardný postup: Sme povinní zabrániť mu v tom, pričom sme zároveň povinní vežu evakuovať," povedal pre AFP nemenovaný predstaviteľ s tým, že na mieste zasahuje polícia.



V bezprostrednom okolí Eiffelovej veže sa zhromaždili zástupy zvedavcov i turistov, ktorí mali v úmysle navštíviť túto pamiatku. V dave boli aj ľudia, ktorí mali rezervácie do reštaurácie na jednom z podlaží veže.



Podobný incident sa odohral aj v októbri roku 2017, keď sa na jeden z pilierov vyšplhal mladý muž, ktorý sa vyhrážal samovraždou. Policajným psychológom sa podarilo presvedčiť ho, aby sa tohto úmyslu vzdal.



Na vrch Eiffelovej veže, ktorá tohto roku oslavuje 130. výročie otvorenia, vyjde každý rok približne šesť miliónov ľudí, okrem davov ďalších návštevníkov, ktorí si ju prídu aspoň pozrieť.



Veža je dielom firmy staviteľa Gustava Eiffela a navrhli ju pre Svetovú výstavu v roku 1889. Vtedy sa zároveň oslavovalo 100. výročie Francúzskej revolúcie. V tom čase bola Eiffelova veža najvyššou budovou na svete a vďaka prísnym pravidlám plánovania mesta sa aj dnes výrazne týči do výšky nad panorámou Paríža.



Eiffelovu vežu sprístupnili verejnosti prvýkrát 15. mája 1889, niekoľko dní po jej slávnostnom otvorení na Svetovej výstave.