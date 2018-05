Hizballáh a jeho spojenci asi získajú v libanonskom parlamente väčšinu

Z neoficiálnych výsledkov vyplýva, že kľúčoví politickí aktéri v krajine zostanú nezmenení s výnimkou niekoľkých nováčikov, ktorým sa podarilo zvíťaziť na základe nového volebného zákona.

Bejrút 7. mája (TASR) - Libanonské šiitské hnutie Hizballáh a jeho spojenci pravdepodobne získajú viac než polovicu kresiel v parlamente po prvých voľbách v krajine za uplynulých deväť rokov. Vyplýva to z predbežných výsledkov, o ktorých informuje agentúra DPA.



Hlasovanie sa považovalo za test nového zákona, ktorým sa znížil počet volebných okrskov a zaviedlo pomerné zastúpenie.



Hizballáh, ktorý má podporu Iránu, pravdepodobne zvíťazí vo väčšine miest, kde mal svojich kandidátov. Hnutie Budúcnosť libanonského premiéra Saada Harírího podľa všetkého príde o mandáty, predovšetkým v hlavnom meste Bejrút. Ako silný sunnitský líder v parlamente by však mal byť Západom podporovaný Harírí stále najlepším kandidátom, ktorý povedie novú vládu po voľbách, píše DPA.



Kresťanská strana Libanonské sily, hlasný kritik Hizballáhu, podľa očakávania zhruba zdvojnásobí svoje zastúpenie v parlamente na približne 15 mandátov.



Prvé parlamentné voľby v Libanone za takmer desaťročie sprevádzala nízka účasť; k urnám pristúpilo 49,2 percenta voličov. Rozhodovalo sa o 583 kandidátoch do 128-členného parlamentu, ktorý je rovnomerne rozdelený medzi libanonských moslimov a kresťanov.



Libanonský parlament v minulosti voľby z bezpečnostných dôvodov niekoľkokrát odložil. Jeho funkčné obdobie malo vypršať už v roku 2013, ale zákonodarcovia ho odvtedy predlžovali. Naposledy tak urobili vlani v júni na 11 mesiacov.



Libanon roky zápasí aj s politickou nestabilitou, ktorú vlani v novembri vyostrila - neskôr odvolaná - demisia premiéra Saada Harírího.