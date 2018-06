Libanon pokračuje v kritike UNHCR a jeho utečeneckej politiky

V Libanone sa v súčasnosti nachádza vyše milióna sýrskych utečencov.

Arsál 13. júna (TASR) - Dočasný libanonský minister zahraničných vecí Džibrán Básil pokračoval v stredu vo svojej kritike na adresu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý podľa neho bráni sýrskym utečencom v návrate domov. Informuje o tom agentúra AP.



"Je čas povedať im dosť, stačilo," povedal Básil s tým, že libanonská ekonomika kolabuje.



Šéf libanonskej diplomacie to v stredu povedal v meste Arsál na juhu krajiny v blízkosti hraníc so Sýriou. Jeho vyjadrenia prišli niekoľko dní po tom, čo nariadil zmrazenie obnovenia povolení na pobyt pre členov UNHCR v krajine. Úrad OSN pre utečencov zároveň obvinil, že zastrašuje sýrskych utečencov v Libanone a odrádza ich od návratu do vlasti.



V Libanone sa v súčasnosti nachádza vyše milióna sýrskych utečencov, čo je zhruba štvrtina z celkového počtu obyvateľov tejto krajiny. Predstavuje to veľkú záťaž pre libanonskú ekonomiku, píše AP.



V krajine zaznamenali nárast protiutečeneckých nálad najmä po tom, čo zoskupenia vyzývajúce na ich návrat domov dosiahli v májových parlamentných voľbách v Libanone veľké zisky.