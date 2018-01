Výbuch bomby v Libanone zranil príslušníka Hamasu

Hasiči hasia horiace auto, v ktorom bola uložená bomba v meste Sajdá na juhu Libanonu 14. januára 2018. Výbuch bomby zranil majiteľa auta, člena palestínskeho militantného hnutia Hamas. Bezprostredne po výbuchu v meste Sajdá nebolo zrejmé, kto je páchateľom tohto bombového útoku, ani aký bol jeho motív. Podľa oficiálnej libanonskej tlačovej agentúry explózia nastala, keď do vozidla nastupoval jeho majiteľ Muhammad Hamdán.

Libanonský bezpečnostný predstaviteľ uviedol, že nálož bola umiestnená pod sedadlom auta.

Toho následne previezli s ľahšími zraneniami do miestnej nemocnice, kde sa podrobil operácii. Predstaviteľ Hamasu v Sajde potvrdil, že išlo o člena tohto palestínskeho islamistického hnutia.



Fotografie zverejnené na sociálnych sieťach a miestnej televízii zobrazovali zničené a horiace auto, z ktorého stúpal tmavý dym. Bezpečnostné zložky oblasť uzatvorili kordónom a požiar sa snažili uhasiť privolaní hasiči. Výbuch poškodil aj viacero okolitých budov a áut.



V utečeneckých táboroch v Libanone má sídlo niekoľko palestínskych ozbrojených frakcií. Rivalita medzi povstalcami často prerastá do vzájomných stretov, uvádza agentúra AP.