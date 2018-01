Zmarili sme útoky IS, mali sme agenta z jeho radov, tvrdí Libanon

Konkrétne o tom informoval minister vnútra tejto blízkovýchodnej krajiny Nuhad Mašnúk.

Bejrút 19. januára (TASR) - Najmenej desiatim pokusom o teroristické útoky džihádistov z tzv. Islamského štátu (IS) sa podarilo v uplynulých mesiacoch zabrániť v Libanone. Stalo sa tak na základe informácií, ktoré bezpečnostné zložky získali od najskôr zadržaného a potom pre spoluprácu získaného exčlena IS.



Informoval o tom v piatok v Bejrúte minister vnútra tejto blízkovýchodnej krajiny Nuhad Mašnúk.



Podľa jeho slov muža, ktorý pricestoval koncom roka 2016 do Libanonu s úlohou vytvoriť tam teroristické bunky a pripraviť teroristické útoky, zadržala tamojšia polícia vlani v júni. O prípade však libanonské orgány neinformovali, pretože zadržaného chceli použiť ako agenta v radoch IS, keďže mal pravidelné kontakty s predstaviteľmi džihádistov v Sýrii i v Iraku. O tejto misii nevedeli ani jeho príbuzní, poznamenal šéf libanonského rezortu vnútra.



Nuhad Mašnúk prezentoval videozáznamy o samotnej operácii, ako aj o džihádistoch, s ktorými bol agent v kontakte.