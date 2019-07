Libanonská armáda začala búrať domy sýrskych utečencov

Podľa hovorkyne organizácie Save the Children Joelle Bassoulovej má byť v Arsale zničených až 3000 obydlí. Bassoulová dodala, že samotní ich obyvatelia už zničili necelú polovicu svojich domovov.

Bejrút 1. júla (TASR) - Libanonská armáda začala v pondelok búrať príbytky sýrskych utečencov v tábore Arsal na severovýchode krajiny po tom, ako vypršalo ultimátum vlády. Tá v snahe zabrániť im usadiť sa v Libanone natrvalo stanovila lehotu 1. júla, dokedy mali sami zlikvidovať svoje prístrešky postavené z iných materiálov ako z dreva a plastových fólií. Domy z tehál a betónu totiž vláda považuje za nelegálne. Informovala o tom agentúra AFP.



"Prvého júla o 04.30 h prišli do viacerých táborov v obci Arsal vojaci a zbúrali najmenej 20 príbytkov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení siedmich humanitárnych organizácií. Tie sa obávajú, že v utorok budú nasledovať demolácie ďalších prístreškov.



Podľa hovorkyne organizácie Save the Children Joelle Bassoulovej má byť v Arsale zničených až 3000 obydlí. Bassoulová dodala, že samotní ich obyvatelia už zničili necelú polovicu svojich domovov.



Začiatok búrania potvrdil i zdroj z libanonských bezpečnostných síl, podľa ktorého však boli zničené len štyri domy postavené z betónu.



V Arsale žije približne 60.000 utečencov. Likvidácia príbytkov by tam podľa odhadov humanitárnych organizácií postihla 15.000 ľudí vrátane najmenej 7500 detí.



Humanitárne organizácie naliehali na libanonskú vládu, aby utečencom pred ďalšími demoláciami poskytla aj iné alternatívy, umožnila im vziať si osobné veci a dala im viac času, aby mohli svoje rodiny dostať do bezpečia.



V Libanone žije najviac utečencov na jedného obyvateľa na svete. Táto krajina má približne päť miliónov obyvateľov, pričom na jej území sa podľa agentúry AFP nachádza odhadom 1,5 až dva milióny Sýrčanov, ktorí zo svojej vlasti ušli pred občianskou vojnou, trvajúcou už osem rokov.