Libanonský minister: Sýrska vláda zabila 20 utečencov

Do Sýrie sa doteraz vrátilo viac ako 1000 utečencov, ktorí žili v neoficiálnych utečeneckých táboroch na východe a juhu Libanonu, keď sýrska vláda získala kontrolu nad ich územiami.

Bejrút 7. novembra (TASR) - Najmenej 20 Sýrčanov, ktorí sa nedávno vrátili z Libanonu do vlasti, údajne zabili sýrske vládne jednotky. Vyhlásil to dočasný libanonský minister pre záležitosti utečencov Muaín Marhíbí, ktorého v stredu citovala agentúra DPA.



Marhíbí, otvorený kritik Damasku, uviedol, že od príbuzných dostal informáciu, že sýrske vládne sily zabili približne 20 navrátilcov.



Do Sýrie sa doteraz vrátilo viac ako 1000 utečencov, ktorí žili v neoficiálnych utečeneckých táboroch na východe a juhu Libanonu, keď sýrska vláda získala kontrolu nad ich územiami.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedla, že osud približne 38 sýrskych utečencov, ktorí sa nedávno z Libanonu vrátili do vlasti, je "neznámy".



Podľa organizácie niektorých zo sýrskych utečencov zatkla po ich návrate z Libanonu sýrska tajná služba.



"Tento krok odstrašil ďalších Sýrčanov, ktorí utiekli pred vojnou, od návratu do svojich domovov bez záruky OSN," povedal šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán.



Predstavitelia OSN v Bejrúte uviedli, že o tomto prípade nemajú žiadne informácie.



Od vypuknutia konfliktu - jedného z najničivejších od druhej svetovej vojny - musela svoje domovy opustiť viac než polovica obyvateľstva Sýrie, pričom vyše päť miliónov ľudí utieklo do zahraničia. V Libanone susediacom so Sýriou našlo útočisko vyše 900.000 Sýrčanov.