Saad Harírí vyzval Taliansko, aby zvýšilo investície v jeho krajine

Bejrút 7. februára (TASR) - Libanonský premiér Saad Harírí vyzval vo štvrtok talianske spoločnosti, aby investovali v jeho krajine. Vyhlásil to na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom talianskej vlády Giuseppem Contem v Bejrúte.



Nadchádzajúce obdobie v Libanone je podľa Harírího "obdobie práce... s množstvom príležitostí na investovanie", povedal podľa agentúry AP po rokovaní s talianskym kolegom.



Taliansko je tradičným obchodným partnerom Libanonu. Rím investoval do libanonského plynárenského a ropného sektora a podporuje aj libanonské vojenské a bezpečnostné zložky. Súčasťou medzinárodnej mierovej misie OSN v Libanone UNIFIL (Dočasné jednotky OSN v Libanone), ktorej úlohou je dohliadať na dodržiavanie prímeria s Izraelom, je viac než 1000 príslušníkov mierových síl z Talianska.



Harírí vo štvrtok vyjadril presvedčenie, že Libanon by sa mohol stať "regionálnym centrom pre taliansky súkromný sektor".



Harírího vláda verí, že sa jej podarí odblokovať zhruba 11 miliárd dolárov vo forme zvýhodnených pôžičiek a grantov, ktoré vlani v apríli Libanonu prisľúbili účastníci medzinárodnej darcovskej konferencie v Paríži.



Libanon má jednu z najvyšších verejných dlhov na svete. Darcovia chcú od Bejrútu, aby sa držal reforiem zameraných na zníženie dlhu, ktorý je podľa ekonómov neudržateľný.