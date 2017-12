Bývalý futbalista George Weah sa stal prezidentom Libérie

Weah zaznamenal v 80. a 90. rokoch hviezdnu futbalovú kariéru, keď hral za množstvo afrických a európskych klubov vrátane AC Miláno či Manchester City.

Monrovia 28. decembra (TASR) - Bývalý profesionálny futbalista George Weah zvíťazil v druhom kole libérijských prezidentských volieb a stane sa novou hlavou štátu.



Rozhodujúce kolo sa konalo v utorok, pričom Weah v ňom získal 61,5 percenta hlasov, kým jeho rival, viceprezident Joseph Boakai skončil so ziskom 38,5 percenta hlasov.



Po sčítaní 98,1 percenta hlasov to vo štvrtok oznámila ústredná volebná komisia, informuje spravodajská stanica Sky News. Weah nahradí v januári na poste prezidenta Ellen Johnsonovú Sirleafovú. Pôjde o prvé demokratické odovzdanie moci v tejto západoafrickej pobrežnej krajine od roku 1944.



Weah (51) vyrastal v chudobných pomeroch na predmestí hlavného mesta Monrovia. V 80. a 90. rokoch zaznamenal hviezdnu futbalovú kariéru, keď hral za množstvo afrických a európskych klubov vrátane AS Monaco, Paríž Saint-Germain, AC Miláno, Olympique Marseille, Chelsea Londýn a Manchester City.



Je prvým a dosiaľ jediným africkým hráčom, ktorý vyhral cenu Futbalista roka FIFA a Zlatú loptu, obe v roku 1995.



O úrad prezidenta sa s podporou svojej strany Kongres za demokratickú zmenu (CDC) uchádzal po prvý raz v roku 2005, ale neuspel; porazila ho súčasná prezidentka. V roku 2011 skončil ako kandidát na viceprezidenta druhý. Weah je od roku 2014 senátorom za severozápadný región Montserrado.



V októbrovom prvom kole prezidentských volieb získal 38,4 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho oponent Boakai skončil na druhom mieste so ziskom 28,8 percenta hlasov.



Druhé kolo odložili po tom, ako jeden z neúspešných kandidátov podal sťažnosť, v ktorej poukazoval na údajné podvody sprevádzajúce prvé kolo hlasovania. Súd však dospel k záveru, že predložené námietky neboli dostatočne opodstatnené na to, aby volebný výsledok prvého kola volieb zrušili.