Guterres sa pre postup Líbyjskej národnej armády stretol s Haftarom

Haftar vydal rozkaz na postup na Tripolis vo štvrtok, pričom vyzval príslušníkov ozbrojených síl protivníka, aby sa vzdali a nekládli mu odpor. Nariadil pritom nestrieľať do civilistov.

Tripolis 5. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres sa v piatok v líbyjskom meste Bengházi stretol s veliteľom tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífom Haftarom. Na základe informácií od nemenovaného predstaviteľa Haftarovych milícií o tom informovali agentúra AFP a AP.



Stretnutie sa konalo iba deň po tom, ako Haftar začal vojenskú operáciu s cieľom dobyť Tripolis - sídlo medzinárodne uznanej líbyjskej vlády.



Zdroj odmietol dať agentúre AFP podrobnejšie informácie o stretnutí okrem toho, že sa konalo v meste Bengházi na východe krajiny.



Generálny tajomník OSN podľa agentúry AP vyhlásil, že Líbyu opúšťa "s ťažkým srdcom a s obavami". "Stále verím, že bude možné zabrániť ozbrojeným zrážkam v okolí Tripolisu", uviedol Guterres a dodal, že "OSN je aj naďalej pripravená sprostredkovať politické riešenie (konfliktu)".



Stretnutie sa malo konať len niekoľko hodín po tom, ako Guterres prostredníctvom Twitteru informoval o svojom odhodlaní "zabrániť vojenskej konfrontácií" v Líbyi.



Haftar vydal rozkaz na postup na Tripolis vo štvrtok, pričom vyzval príslušníkov ozbrojených síl protivníka, aby sa vzdali a nekládli mu odpor. Nariadil pritom nestrieľať do civilistov.



Podľa operačného veliteľa LNA generála Abd as-Saláma Hásího prevzali Haftarove sily vo štvrtok večer kontrolu nad niektorými bezpečnostnými stanovišťami.



Predseda líbyjskej vlády národnej jednoty sídliacej v Tripolise Fájiz Sarrádž odsúdil Haftarovu ofenzívu a nariadil provládnym jednotkám, aby podnikli protiopatrenia. Zoskupenie milícií operujúcich v hlavnom meste následne oznámilo, že spustilo operáciu zameranú na zastavenie postupu LNA.



Podľa agentúry AFP sa provládnym jednotkám v piatok podarilo po "krátkej prestrelke" opäť dobyť kľúčové bezpečnostné stanovište ležiace približne 30 kilometrov od hlavného mesta.



Bezpečnostná rada OSN má v piatok na mimoriadnom zasadnutí za zatvorenými dverami posúdiť situáciu v Líbyi.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe. Haftar je lojálny vláde v Tobruku.