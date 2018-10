V Egypte sa majú obnoviť rokovania o zjednotení líbyjskej armády

V Káhire sa už v minulosti uskutočnilo niekoľko stretnutí zameraných na jednotnú líbyjskú armádu.

Líbya 19. októbra (TASR) - V egyptskej metropole Káhira sa obnovili schôdzky zamerané na zjednotenie rozriešených líbyjských síl do jedinej pravidelnej a politicky zodpovednej armády. Potvrdil to hovorca Líbyjskej národnej armády (LNA), ktorú vedie Chalífa Haftar.



Hovorca LNA Ahmed Musmárí podľa denníka Libya Herald uviedol, že schôdzky sa obnovili v stredu, a to pod patronátom egyptskej vlády. Podrobnosti o stredajšej agende ani o jej účastníkoch však neuviedol.



Denník pripomenul, že v Káhire sa v minulosti uskutočnilo už niekoľko stretnutí zameraných na jednotnú líbyjskú armádu.



Zjednotenie líbyjskej armády je zakotvené v politickej dohode z roku 2015, ktorú v Maroku podpísali zástupcovia súperiacich líbyjských frakcií. Dohoda je vnímaná ako dôležitý pilier obnovenia silného a fungujúceho líbyjského štátu, dodal Libya Herald.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou v sídliacou v Tobruku na východe. Haftar je lojálny vláde v Tobruku.