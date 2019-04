Kaddáfího luxusný stan je na predaj

V roku 2009 tak Kaddáfí hľadal vhodný pozemok pod svoj stan aj v New Yorku, kde sa mal zúčastniť na Valnom zhromaždení OSN.

Tripolis 8. apríla (TASR) - Kým väčšina Líbyjčanov v posledných dňoch žije v obave z návratu občianskej vojny, ich spoluobčan Masúd si vyberá z ponúk, ktoré dostal za beduínsky stav niekdajšieho vodcu Muammara Kaddáfího. Informovala o tom líbyjská súkromná a v angličtine vysielajúca televízia Channel 218TV.



Masúd v rozhovore pre líbyjské médiá uviedol, že tento cestovný stan získal od armádneho dôstojníka, ktorý sa kedysi pohyboval v blízkosti vodcu Kaddáfího. Dodal, že ide o vzácny stan vzhľadom na jeho typ a dekorácie vo vnútri. Masúd uviedol, že dostal ponuku predať ho za 26.000 dolárov.



Tento beduínsky stan v luxusnom vyhotovení bol svojho času takmer legendárny - Kaddáfí v ňom trávil väčšinu času, prijímal v ňom zahraničných hostí a cestoval s ním aj do cudziny, napríklad do Talianska či Francúzska.



V roku 2009 tak Kaddáfí hľadal vhodný pozemok pod svoj stan aj v New Yorku, kde sa mal zúčastniť na Valnom zhromaždení OSN.



Keď sa mu nepodarilo zaistiť si pozemok v Central Parku na Manhattane, ani v oblasti Upper East Side či v Englewoode v štáte New Jersey, ponuku na prenájom pozemku adresoval aj vtedy ešte len podnikateľovi Donaldovi Trumpovi. Ten pri Bedforde, ležiacom severne od New Yorku, vlastní rozľahlú udalosť Seven Springs.



Trump v rozhovore, ktorý televízii CBS poskytol v roku 2016, uviedol, že Kaddáfí mu zaplatil "celý majetok, ale nikdy tam neprišiel".



Stan bol síce na pozemku postavený, ale v podstate slúžil len ako lákadlo pre novinárov či turistov. Stavbu stanu prišiel vtedy zastaviť miestny úradník s tým, že je proti predpisom.



Donald Trump sa od celej záležitosti dištancoval. Tvrdil, že je obeťou podvodu, lebo údajne nevedel, že o prenájme svojho pozemku rokuje s vyslancami od Kaddáfího. Tí jeho identitu sfalšovali, pretože Kaddáfí bol v USA označovaný za "sponzora terorizmu".