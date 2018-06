Neďaleko Tripolisu sa zrejme utopilo 100 migrantov

Pobrežná stráž zachránila 14 osôb z tejto lode, ale hovorca nevedel povedať presný počet migrantov, ktorí boli pôvodne na palube a ani ich národnosť.

Tripolis 29. júna (TASR) - Približne 100 migrantov sa zrejme utopilo po tom, ako sa ich loď prevrátila pri západnom pobreží Líbye, neďaleko od Tripolisu. Uviedol to v piatok hovorca líbyjskej pobrežnej stráže.



Pobrežná stráž zachránila 14 osôb z tejto lode, ale hovorca nevedel povedať presný počet migrantov, ktorí boli pôvodne na palube a ani ich národnosť. Nie je tiež jasné, kedy a odkiaľ sa vydali na nebezpečnú cestu do Európy, uvádza agentúra AP.



Líbya, zmietaná v chaose od povstania z roku 2011, je v súčasnosti hlavným východiskovým bodom pre plavby nelegálnych migrantov do Európy. S podporou európskych krajín však líbyjské orgány v poslednom období zvyšujú svoje úsilie obmedziť migračné prúdy.