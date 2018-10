Líbya nesúhlasí s plánom EÚ zriadiť záchytné centrá mimo Únie

Plán z júnového summitu EÚ, podľa ktorého by sa nelegálni migranti zachytení na mori ocitli v záchytných centrách mimo hraníc Únie, odmietajú všetky severoafrické krajiny.

Viedeň 20. októbra (TASR) - Líbya odmieta plán Európskej únie na zriadenie regionálnych vyloďovacích platforiem pre migrantov. Pre rakúsky denník Die Presse to v piatok uviedol líbyjský minister zahraničných vecí Muhammad Táhá Sijála.



Plán z júnového summitu EÚ, podľa ktorého by sa nelegálni migranti zachytení na mori ocitli v záchytných centrách mimo hraníc Únie, odmietajú všetky severoafrické krajiny, konštatoval Sijála s tým, že Líbya namiesto toho spolupracuje so svojimi južnými susedmi na posilnení bezpečnosti spoločných hraníc.



Odhadol, že v líbyjských centrách sa v súčasnosti nachádza približne 30.000 nelegálnych migrantov. Líbyjská vláda spolupracuje s EÚ na návrate migrantov do ich domovských krajín, ale mnohé západoafrické štáty ich odmietajú prijať naspäť, uviedol.



Líbya sa snaží zlepšiť bezpečnosť pozdĺž svojej južnej hranice príslušnými dohodami s Čadom, Nigerom a Sudánom. Podľa ministra by EÚ mohla pomôcť chrániť túto hranicu technickou podporou, ako sú hliadkové vozidlá, drony, helikoptéry či ľahké zbrane.



Koncom júna sa predstavitelia členských štátov EÚ v Bruseli dohodli na potrebe zriaďovania vyloďovacích platforiem pre migrantov zachránených v Stredozemnom mori, ktoré by sa mali nachádzať v tretích krajinách. Európska komisia dostala za úlohu preskúmať tento koncept a nájsť spôsoby ako zosúladiť podobné prijímacie centrá s medzinárodným právom.



Lídri EÚ a Ligy arabských štátov (LAŠ) medzitým oznámili, že vo februári budú rokovať v Egypte a očakáva sa, že ilegálna migrácia bude jednou z hlavných tém. Podľa spravodajského serveru BBC je súčasťou stratégie EÚ aj podpora rozvoja subsaharskej Afriky, aby sa odstraňovali dôvody, ktoré často vedú k migrácii.